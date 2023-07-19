富源結業｜旅監局禁旅行團同區購物用膳　業界：不應太死板太機械

內地旅行團早前逼爆九龍城區用膳，旅遊監管局屢次出招要求業界控制人流，今年5月，當局向位於九龍城區的註冊商店發出附加承諾書，提醒及規管商戶需要承諾旅行團如被安排到訪九龍城區內的註冊商店，不得於同一日在土瓜灣區內的食肆用膳。



位於土瓜灣的「富源酒樓」失去旅行團生意，昨日（18日）正式結業。香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠認為旅監局措施不應過於「死板」或機械式操作，應與業果溝通協調，又提及目前來港旅行團的數目只回復疫情前的三成，呼籲業界思考變數作出改變，否則只會「行入去一個死角到」。



▼7月18日 富源酒酒樓結業▼



+ 1

梁芳遠接受港台《千禧年代》訪問透露，目前來港旅行團的數目只回復疫情前三成，不是業界所期望的情況，目前的旅行團主要來自遍遠或二、三線城市，其他地方經濟不算恢復得太好，不能一下子回復順暢，難以再有以前的團量。她指出，從周邊城市來港的旅客由於交通方便，以選擇自由行為多，跟團欲望不大。

梁芳遠：內地購物選擇豐富 港吸引力不大

梁芳遠指，儘管目前處於暑假，可舉辦遊學團，團量亦不是期望的數目，認為業界應思考目前變數，想一下旅客需要甚麼，再做得更為深入，「如果仍然都係咁樣做過往咁嘅模式，可能我哋都會係都會行入去一個死角到」。

她認為，內地目前購物選擇豐富，不亞於香港，如果再主打來港購物，對他們以言吸引力不大，過去為旅行私人訂製行程，發現他們對於香港本土文化、中西融合特色興趣較多，否則維持過去「只做表面」的內容，他們不會太大興趣：「你要有一啲真真正正有內容比到啲客，嚟到香港唔係剩係睇表面，唔係只係睇呢啲嘢，要有驚喜，先至能夠令到旅遊業有個轉捩點。」

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠。（資料圖片／黃穎津攝）

作為業界，我就覺得有少少搞笑就係，你咁硬性規條唔係咁好囉。 香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠

她同意旅監局應該合理地作出相應措施平衝旅遊業及九龍城區居民，但不能夠「太死板」：「我哋不嬲個行業係執生，應該係要同業界多啲溝通，點樣係協調上做好，就唔好話係好死嘅條文」。她以規定食飯時間限於30分鐘為例，認為用意是好，但太機械式操作難以做好件事。」

九龍中立法會議員楊永杰。（資料圖片／歐嘉樂攝）

楊永杰：一間結業仲有11間接待

九龍中立法會議員楊永杰形容旅管局今次措施是「撥亂反正」，認為過去太縱容旅行團肆無忌憚湧入土瓜灣滋擾居民，並不理想，已困擾亂土瓜灣超過10年。對於富源結業，他不認同旅監局措施「矯枉過正」，目前只是在旅遊業及居民之間取得平衡點，又指九龍城區至少有十幾間接待旅行團餐廳，「你呢一間結咗業，係九龍城區仲有成11間接待旅行社」。

好多我哋區做緊60、70蚊﹙一餐﹚，都好多市民去光顧，呢啲40蚊嘅餐廳結業，其實係講緊過去大量佔用公家資源做生意呢種經營模式嘅式微。 立法會議員楊永杰

▼3月29日 《香港01》直擊內地團友到土瓜灣「嘉樂軒」酒樓用餐情況▼

