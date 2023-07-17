內地團｜土瓜灣團餐食肆富源酒樓月內結業　旅監局新政策成導火線

香港與內地疫後通關後，內地團重回香港，早前大批旅客擠滿土瓜灣一帶，引起社會關注。隨着旅遊業監管局制定規管措施，加上警方到場管制人流，經營團餐的茶樓不再見亂象。有知情人士向《香港01》透露，專門接待內地團、提供團餐的土瓜灣富源酒樓，擬於月內結業，最快明日（18日）正式公布。



知情者表示，近月旅監局向專門接待旅行團的註冊商店發通知，要求簽署一份承諾書，其中一點列明註冊接待旅行的商店，要確保旅行團於到訪該店當日，不可以於土瓜灣區內用膳，打擊區內營運模式。



知情者表示，其實自旅監局及警方到土瓜灣維持秩序後，內地團為免惹麻煩，早已不再安排於土瓜灣的團餐茶樓。他批評承諾書的內容衝擊香港的自由市場制度，其他位於富源酒樓附近的註冊商舖，亦因為酒樓結業，也可能計劃結業。



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知情人士：旅監局擬禁內地團同日光顧同區商店及團餐食肆

現時土瓜灣一帶主要有兩間食肆專門接待內地團，提供團餐，分別為崇安街「嘉樂軒」和土瓜灣道「富源酒樓」。今年3月《香港01》記者直擊嘉樂軒的「光速餐」，以及門外的泥亂情況，隨後旅監局及警方介入，並推出改善措施。

旅行團光顧的商店，受到旅監局規管，商店需向旅監局申請成為註冊商店，並遵守若干規則，例如旅客要求退商品退款時，只要符合退款規定，便要百份百退還款項；不過食肆並不受其限。

知情人士為土瓜灣區註冊商店的供應商，熟悉區內商店。他透露，近月土瓜灣註冊商店收到旅監局通知，要求簽署新一份「註冊商店附加承諾書」，新增了多項條款，包括要確保店內接待的團友人數，不得超出店舖的指明上限；確保團友除非是排隊入店，否則不可於店外公眾地方排隊等候。最關鍵的一項，商店須確保旅行團於到訪該商店的同一天，不可在土瓜灣區內的食肆用膳。

▼《香港01》記者3.29 直擊內地團友到土瓜灣「嘉樂軒」酒樓用餐情況▼



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富源酒樓做團餐 吸引商家在旁開針對團客店舖

按照承諾書，假如商店違反條款，旅監局可按照違反的嚴重性及有關情況，暫停該店的註冊不少於兩星期，甚至撤銷其註冊。知情者批評，條款違反自由市場，不解為何禁止旅行團於當日在區內用膳，尤其現時光顧團餐的內地團已大減。

他又提到，富源酒樓已有約10年歷史，之前曾多次轉手，直至經營團餐後才站穩；之後其他商家亦因內地團的人流，選擇在酒樓旁邊租舖營運。他續指，受到是次承諾書及其他因素影響，富源酒樓擬於月內結業，其鄰近的商店亦因此有意停運。

事實上，餐廳指南平台OpenRice顯示，富源酒樓已經結業。知情人士稱，酒樓已陸續停運，不過至今仍有定期向街坊派發飯盒，據了解明日會如常派飯，並公布結業消息。