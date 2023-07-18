內地團｜土瓜灣團餐富源酒樓結業　經理批旅監局新政霸道：好悲哀

早前內地旅行團逼爆土瓜灣用膳問題引起社會關注，當中曾被投訴接待內地團而影響區內居民生活的土瓜灣「富源酒樓」，今日（18日）宣布正式結業。酒樓經理張先生慨嘆全面通關後，旅行團數目不似預期，生意急跌九成，並批評旅監局新規定旅行團在區內註冊商店購物，就不能同區用餐的做法趕盡殺絕，令他們「冇啖好食」而被迫結業，現時20多位員工失去「飯碗」，前路茫茫，經理張先生嘆道：「真係好悲哀！」



(廖雁雄攝)

旅客人數不似預期累生意跌九成 富源臨結業仍派飯

《香港01》記者今日（18日）下午4時到位於土瓜灣道的富源酒樓，原來該酒樓近月不時向區內街坊派發免費飯盒，回饋社會，臨結業當天仍舉行派飯善舉。現場所見，約90名街坊在較早時領取籌號後，陸續前來排隊領取免費飯盒，當他們得知富源酒樓最後一天營業，都大感錯愕。

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富源酒樓經理張先生向《香港01》表示，今日將會免費向街坊派發101個飯盒，酒樓將會營業至晚上9點，然後黯然關門結業。張經理稱，該酒樓於疫情期間曾經停業一段長時間，至香港與內地全面恢復通關後，酒樓於今年3月底復業，惟旅行團數目不似預期，他大吐苦水說：「生意唔好，𠵱家個生意額同以前畀少咗9成，疫情前一日有50、60團，𠵱家一日得10團、8團。」

富源經理批旅監局新政「過辣」：咁係趕盡殺絕

問及自通關後，區內多了不少同樣接待內地團的食肆有否影響生意，張經理直指結業主因是旅監局近期推出的新政策「過辣」，他埋怨：「大家做生意競爭係冇問題嘅，最多少啲客源，但係政府𠵱家咁做即係趕晒我啲客走。」

張經理指出，近月旅監局向專門接待旅行團的註冊商店發通知，要求簽署一份承諾書，其中一點列明註冊接待旅行的商店，要確保旅行團於到訪該店當日，不可以於土瓜灣區內用膳，打擊區內營運模式。他批評有關新規定屬於「霸道」政策，他說：「我覺得佢（旅監局）係針對性，啲導遊都驚啦，又話要吊銷牌照，咁咪搞到個個都唔敢落嚟。」

▼《香港01》記者3.29 直擊內地團友到土瓜灣「富源酒樓」用餐及附近旅遊巴堵塞情況▼



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今年3月底，《香港01》曾直擊富源酒樓人頭湧湧，全場坐無虛席，酒樓門外亦有大批內地旅客大排長龍，當時因過多內地團來用膳造成阻塞通道等問題，對區內居民的生活造成滋擾，惹來旅監局關注而出招改善。不過，記者今日再到訪，墟冚場面已不復現，酒樓內完全無有食客，只剩一班員工圍在一起用膳。

張經理嘆道，自今年3月底開始，已跟足旅監局要求將酒樓轉為預約制，以分流旅客，並聘用保安實施人流管制，他稱：「佢（旅監局）嘅要求我們都做足，有請到保安嚟維持秩序，又喺前門入、後門出。」

逾20員工結業前一日始知丟飯碗：唔知做咩好

本身是「老臣子」的張經理為「富源」工作多年，他形容旅監局的新政策是對酒樓員工「趕盡殺絕」，如今影響該酒樓的20多位員工失去飯碗，恐難找到工作，一時間不知所措，他嘆道：「疫情前公司約60個員工就要放冇薪假，𠵱家直程要結業，好悲哀，我知公司都唔想行呢條路，但係都迫到要行呢條路。」

（右）黎女士指，老闆在昨日解釋因酒樓生意額下跌無法繼續經營。(廖雁雄攝)

另外，做樓面工作多年的黎女士和鐘女士亦向記者表示，昨日才突然收到富源老闆通知，指酒樓將於今日結業，令她們大感錯愕。

黎女士指，老闆昨日解釋因酒樓生意額下跌，無法繼續經營，她稱：「真係冇生意，以前土瓜灣好多遊客嚟，要排隊先入得嚟食，多人到要喺出面排晒隊。」她又補充說，自今年全面通關後，酒樓生意只有短期上升，形容：「（通關後）有兩個月係冇生意，得3、4月係好，之後好少人嚟。」

鐘女士則表示，政府當局的新政策令區內旅客減少，影響到酒樓生意，導致酒樓最終被迫結業，令她面臨失業，對未來感到迷惘，說：「都好唔捨得，本來諗住做多幾年，𠵱家都唔知要做咩好，都唔知去邊，我都係會做返餐飲行業。」

梁先生指，數日前仍在的士站看到有旅遊車停泊的情況，未發現區內旅客數量減少，期望旅監局新政策能有效解決內地團逼爆問題。(廖雁雄攝)

街坊冀新政策有效解決土瓜灣內地團問題

曾被居民投訴的富源酒樓，自結業消息傳出，引來不少街坊議論紛紛。街坊梁先生表示，自通關後土瓜灣區多了不少內地旅客，他埋怨道：「成日都迫住晒啲位，都有少少影響，又嘈、又成日講嘢，有啲人周街食煙。」

他指，數日前仍在的士站看到有旅遊車停泊的情況，未發現區內旅客數量有減少的趨勢，他期望旅監局新政策，有助將訪港的內地團「分散啲唔好堆埋晒一齊」，能有效解決內地團迫爆土瓜灣問題。

朱先生認為專門接待內地團酒樓結業，對香港旅遊並無太大影響。（廖雁雄攝）

居住在元朗的朱先生則指，他發現自通關後中港車增多，認為內地旅客來港選擇在哪區遊走全看物價而定，他說：「睇邊區交通方便引佢哋嚟到香港，你話土瓜灣有咩地道嘢睇？都冇呀，我諗都係睇邊區啲嘢平，都係物價主宰。」

他又認為，相信專門接待內地團酒樓結業對旅遊並無太大影響，稱：「旺區都係尖沙咀嗰啲㗎啦，土瓜灣、九龍城都係民區，講真真係冇咩睇，都係體驗香港生活。」

旅監局：必須正視及規管註冊商店引致問題

對於酒樓經理批評旅監局新政策「過辣」，旅監局今日（18日）回覆《香港01》查詢時表示不會評論個別酒樓的營運情況，但作為監管機構，局方必須正視及規管註冊商店及其引致的問題。

鑑於九龍城區旅行團聚集情況及當區居民的關注，局方在今年5月向九龍城區的註冊商店發出附加承諾書，提醒及規管有關註冊商店妥善執行有效的人流管理措施，包括商戶需要承諾旅行團如被安排到訪九龍城區內的註冊商店，不得於同一日在土瓜灣區食肆用膳；旅行團參與者不得在商店外的公眾地方排隊；接載旅行團到訪有關商店的旅遊車，不得在旅監局指明不准停車區內停車及上落客等，以平衡旅遊活動及公眾利益。

▼《香港01》記者3.29 直擊內地團友到土瓜灣「嘉樂軒」酒樓用餐情況▼



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