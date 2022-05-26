考評局與GAPSK合辦中小學普通話考試　冀提升學童普通話水平

考評局今日（26日）宣布，將於29日起定期與GAPSK（General Aptitude Putonghua Shuiping Kaoshi）考試委員會協辦GAPSK中小學普通話水平考試，考評局考試、評核及研究總監席小明表示，合辦考試可利用考評局旗下多個考場，擴大考試的接觸層面，同時為中小學生提供更多認證普通話能力的選擇，促進提升學童普通話水平。



小學至初中可參加 報名費580元

GAPSK普通話水平考試於每年2月、5月、8月及11月舉行，但今年二月因疫情而停辦，考評局今日宣布，今年5月起與GAPSK考試委員會協辦GAPSK普通話水平考試，協辦後首次考試將於29日舉行，首次考試限額為300人，任何就讀本港小學及中一至中三學生均可參加，報名費為580元。

水平考試分為口試及筆試，GAPSK考試委員會項目主管李照娥提到，先前因疫情關係轉為網上口試，而復辦後則會恢復為實體考口試，筆試與口試將於約兩小時內完成。

考試成績將於7月中發放，分為卓越、優良、熟練及基準四等，每等再分一級及二級，取得基準以上成績即可獲發由北京大學及GAPSK共同頒發的證書，以證明普通話水平。李照娥期望可透過考試，以考促教，幫助學生了解自身普通話能力。

首席學術顧問張丹指，2至14歲是青少年語言發展的黃金期，要把握機會提供更多的練習，幫助學生打好普通話基礎，提升能力；她又認為本港發展普教中成效甚低，需與國家大局合併，提升本地學生普通話水平。

試場防疫要求方面，則與考評局其他考試一樣，例如前往試場前要先進行快速測試，並填妥考生健康申報表；考生在試場內亦應戴上口罩。如考生在考試前出現病徵，則應通知局方，可獲安排下屆應考。