紅隧易通行｜7.23實施　收費廣場來回各4線減少樽頸切線爭入管道

紅磡海底隧道將於下周日、7月23日清晨5時起，實施不停車繳費「易通行」，亦是首條實施「易通行」的過海隧道，也是「易通行」下最繁忙的隧道。運輸署署長羅淑佩等官員今日（20日）下午舉行簡報會交代相關安排。



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【16:25】政府兩周前公布，擢升羅淑佩為房屋局常任秘書長兼房屋署署長，8月15日生效。被問及會否在三隧均實施易通行才轉崗位，她笑指 ：「遲啲話你聽。」

【16:22】至於的士業界反映易通行讀卡的誤差大，羅淑佩表示，署方翻查數字後料出現誤差比率為單位數字，而非業界指的12-18%。對於有20多名的士司機拒絕署方協助調整易通行，她指該些司機指自己想處理，「我都希望佢地可以處理到，但如果唔可以都可以翻嚟我哋中心。」

她又指，如證明司機卡有問題，署方會換；但如果是貼的不好，現時署方已有中心協助司機貼司機卡。對於有司機因不想署方人員接觸的士而拒絕署方協助調整易通行，重申尊重他們的決定，「但如果都係唔得，我地歡迎佢再返嚟，下次就唔好話唔比我地掂架車喇。」

羅淑佩指，署方的士組及易通行的士組的同事一直有與業界溝通，現發現一些小的車隊的問題較易解決，而大的車隊或因不清楚確實問題而未能解決。她表示，署方是在星期一推出手機應用程序予的士業界使用。

【16:17】被問及會否因為不用停車收費後反而會易生意外，羅淑佩表示，紅隧如可以行車很暢順，令到車主可以高速經過隧道，從而增加切線而發生的交通意外，「相信會發生嘅，不過要去到通宵」，又指每條隧道都有最高行車速度。

【16:15】對於隧道公司收費職員去向，何均衡指，紅隧有31名的收費員，暫時均想休息，並在市場再找工作。署方已聯絡再培訓局，為收費員提供課程轉職。

【16:10】運輸署計劃下月在西隧和東隧推啟用易通行。羅淑佩表示，大老山隧道是第三批實施易通行，由於其不同車種不同收費，故較遲推行，計劃會在今年內推行大老山隧道及香港仔隧道易通行。

她又指，紅隧為最繁忙的隧道，故已加裝鏡頭協助識別車輛。易通行的承辦商也會加強人手進行核對。她表示，實施後如有任何需要，會再在隧道加裝裝置。

【16:01】羅淑佩又說，在紅隧推易通行不會立即令隧道暢通，「我唔會有太大期望」，但預計有助減少車輛在樽頸位時切線爭入管道的情況，相信可提升行車安全及提高行車速度。她重申，易通行配合日後三隧分流下不同時段不同收費計劃，會有助減少三隧塞車、紅隧非繁忙時間多車的狀況。

【15:57】羅淑佩表示，紅隧7月23日在凌晨4至5時期間全線封閉，臨時交通安排在凌晨1時才實施，如在這個時間會行經紅隧，要注意最新交通安排。據過往經驗，相對大量的士會在易通行實施前使用隧道，故將會留更多人手收費。

天文台預計下周或有颱風，羅淑佩表示，有市民擔心會對啟用易通行有影響，如屆時未開始工程，實施的時間會順延一星期，但如已開始工程，就會如期推易通行，但封路時間會延長。她又表示，工程期間,會有路改劃雙白線，部分會圍封，呼籲司機留意路面交通標誌和旁邊路牌。

【15:53】首席運輸主任（管理）何均衡表示，易通行的投訴數字佔整體交通投訴0.02%，已比一開始實施時有回落，當中包括未能辨識到車牌。署方有與系統承辦商溝通，減少相關情況出現。至於司機未能在14日補交車費，佔整體車流量0.6%，會就逐個個案跟進。

【15:50】總工程師／交通工程（九龍）王志恒表示，現時往九龍方向有8條收費通道，包括3條自動繳費和5條人手收費及通道，實施易通行後所有收費通道將會被取消，收費廣場行車線將會減少至4條，而現時慢線巴士專線安排保持不變，屆時會有指示牌，而一般駕駛者可以靠左那3條的行車線，按指示標誌前往目的地。

至於往香港方向亦有8條收費通道，包括自動繳費通和4條人手收費通道，收費廣場的行車線同樣會減少至4條，駕駛者只要按指示以安全車速駛入隧道便可，現有巴士線行車安排同樣維持不變。

【15:45】何均衡又指出，對於有的士業界指不能辦識司機卡，故運輸署就相關車輛進行篩查，發現大部分未有根據指引安裝。早前運輸署成立的服務中心已為182架的士進行檢查，惟有28架的士在檢查後未有按運輸署指引移動司機卡。

【15:38】首席運輸主任（管理）何均衡表示，截至昨日（19日），已有97%車輛獲發車輛貼，65%已設定自動繳費方式，呼籲市民盡快設立自動繳費方式。

【15:36】運輸署署長羅淑佩表示，易通行首階段平均每日收到20萬架次隧道費，形容推行順利，第二階段率先在紅隧通行，8月內會在東隧及西隧實施，確實日期稍後公布。

紅隧7月23日起實施易通行。（資料圖片）

運輸署早前表示，臨時交通措施當日凌晨1時起分階段實施，紅隧來回方向及其支路凌晨4時至5時臨時封閉。其間，九條通宵專營巴士路線、一條通宵專線小巴路線需要改道行經東區海底隧道或西區海底隧道。

紅隧實施「易通行」的臨時安排。（運輸署文件）

該署又稱，現時易通行在青沙管制區、城門隧道和獅子山隧道平均每日收取約20萬架次的隧道費，政府計劃8月在西區海底隧道和東區海底隧道陸續實施易通行。

▼5月7日 易通行於青沙管制區實施首日▼



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