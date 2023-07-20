紅隧易通行｜無法偵測的士「司機卡」有改善　惟十次仍有一次失敗

不停車繳費服務「易通行」將於下周日（23日）擴至紅隧實施，惟不少的士業界早前指「易通行」多誤認，不時無法偵測「司機卡」。香港的士小巴商總會透露，運輸署提供讓業界查閱繳費紀錄的應用程式已經推出，而署方早前安排為司機測查「司機卡」安排位置後，無法偵測情況有改善，但有時仍無法如常繳費，「過十次有一次唔得」，憂慮紅隧實施「易通行」後，有大批的士無法自動繳交隧道費。



供的士業界查閱繳費紀錄APP已推出 兩方法可登入

香港的士小巴商總會理事長周國強表示，供業界查閱繳費紀錄的應用程式已推出，只要輸入「司機卡」的參考號碼，便可查閱司機的繳費紀錄，方便車行查閱誰人未能如常繳費，減省行政成本。

該程式名為「HKeToll 易通行商用車司機版」，可以輸入「司機卡」參考號碼，或透過「易通行」戶口等登入。根據受訪者提供截圖，程式會顯示駛經隧道的日期、時間、經過哪條隧道，以及是否已付款。

預約檢查「司機卡」安排推出後 繳費失敗情況有改善

周國強表示，之前都有司機預約檢查「司機卡」的安裝情況，「本身長期收唔到嘅車嘅數量唔係太多」，但即使檢查後，其實仍然偶有未能付款的情況發生，「十次過隧道，可能有一次收唔到」。

的士小巴商總會憂易通行擴至紅隧後 無法讀卡數目將大增

他擔心，當紅隧及其餘兩條過海隧道實施「易通行」後，每日使用「易通行」的的士數輛會大增，即使只有較小的比率無法付款，但由於基數大，可能都有數以百計，甚至過千架次的士出現問題，希望當局加強「易通行」的準繩度。

周國強（資料圖片／盧翊銘攝）

恐有大亂象 杜燊棠：（易通行）一日未到紅隧都唔知

汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠表示，在運輸署檢查「司機卡」後，暫時未聽到「易通行」於業界有大亂象，但始終關鍵是紅隧，「一日未過紅隧都唔知」。