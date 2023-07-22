HP網店錯標一折賣電腦近一日　有買家稱棄舊電腦後收取消訂單通知

政府消費券本周日(16日)派發，商戶相繼推出優惠吸客。電腦製造商HP（惠普）日前在社交平台公布，銅鑼灣分店將推出一折快閃優惠，不過HP周一(17日)官網一度有商品標成一折出售，包括原價約2.1萬元的高階電腦，只賣2,099元，有顧客即訂購，到周三（19日）收到取消訂單通知；有顧客聲稱已棄掉舊電腦，等正待新電腦到來，卻收到噩耗。有「苦主」網上組維權群組，向海關及消費者委員會投訴。



HP向買家解釋指，7月17日上午11時至7月18日上午7時45分期間，系統一度發生故障，因此在該時段購買的電腦訂單會取消。另HP回應稱，會檢視內部流程，以確保準確提供售價資訊，並就今次事件造成任何不便，表示深感抱歉。



HP銅鑼灣分店於7月20日至7月22日推出「HP快閃日」。（網頁截圖）

「HP（惠普）」近日透過社交平台Facebook帳號「HP Hong Kong」公布，銅鑼灣分店於7月20日至7月22日推出「HP快閃日」，部份商品低至一折發售。該帖文更以廣告形式在平台宣傳，吸引大量消費者關注其動向。

付款後兩日方通知訂單取消及退款

讀者黃小姐表示，原計劃購買新電腦給女兒使用，當在網上得知HP推出限時折扣優惠後，一直留意官網的資訊，隨時準備搶購。她在周一驚喜發現HP官網確實有高性能的電競手提電腦一折發售，由原價20,999元減至2,099元，於是她立即通知弟弟下單，並成功付款。

惟直至7月19日，黃小姐收到HP電郵通知指，由於7月17日上午11時至7月18日上午7時45分期間，系統一度發生故障，因此她在該時段購買的電腦訂單會取消，至於信用卡已支付的款項將於10日內退回，如有任何查詢可電郵至客服聯絡。

買家斥HP「彈弓手」沒有任何補償

黃小姐形容HP取消訂單的行為惡劣，強調半島酒店、豐澤等知名品牌，亦曾標錯價後「彈弓手」取消訂單，卻願意作出相關補償。其後她隨即在社交平台建立苦主群組，僅一晚時間已有約70名成員加入，人數並不斷增加，她估計苦主起碼逾過百人。「咩都冇，總之就係退返錢畀你，ByeBye。」

黃小姐又稱，群組成員的投票顯示，大部份苦主並非炒家，只購買一至兩部電腦自用，並指部份成員已在HP美國總部網頁留言，獲回覆指可向香港技術支援部求助。

黃小姐批評該部門的電話長期不通，電郵亦沒有回覆，只能向消委會及海關舉報，亦會考慮報警求助。「我真係冇話買十部八部咁喎，我哋買咗兩部，你都唔出貨畀我。機票都試過彈弓手啦，但人地照畀佢買嘛，你唔可以話唔算數。」

有買家「棄舊等迎新」才收到退款通知

另一顧客王先生表示，由於電腦老化需要更換，當日上網格價時，意外發現HP網頁推出電腦優惠，於是即下單付款。他在兩日後將資料轉移至移動硬碟，便將舊電腦扔掉，滿心歡喜期待新電腦送至家中，「心諗一個禮拜咩都送到啦。」

惟噩耗隨即傳來，王先生扔掉舊電腦後收到退款通知，他隨即向客服查詢，惟至今沒有回應。面對沒有電腦的困境，他坦言除了感到無奈，亦沒有任何辦法，稱作為小市民只能「硬食」。「講真小市民可以點啫？入稟咩？小額錢債咩？咁仲嘥錢嘥自己時間。」

王先生又稱，現時沒有電腦的生活，確實已帶來不便，他只能看情況，再決定是購入新電腦。問到是否希望HP作出補償，他說「見到苦主群有人講話買咗當禮物畀屋企人，有啲已經送咗部電腦畀隔離屋。如果可以嘅話，咁價錢確定晒，梗係要畀返部電腦人啦。」

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片／夏家朗攝）

HP︰會檢視內部流程 對事件深感抱歉

HP回應指，在得悉網上商店定價出現錯誤後，已即時作岀更正，並通知受影響客戶有關取消訂單及退款安排，並同時檢視內部流程，以確保準確提供售價資訊。HP又指，一向重視客戶體驗和產品質量，就今次事件造成任何不便，深感抱歉。

方保僑指標錯價常見：商戶普遍列明持最終否決權

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，是次事件與電腦系統出錯，或是負責上架及更改價錢的職員「手民之誤」有關。他認為情況並非特殊，因航空公司亦會標錯價格，「咁多個Item（項目），人手點都會打錯價錢。」

不過他指，由於商戶普遍在交易中列明持最終否決權，相信受影響客戶難以爭取出貨，但他同意若商戶願意作出補償，例如贈送禮物等，可緩解客戶的不滿。

海關︰已接獲舉報 立即作出跟進

海關表示，已接獲相關舉報，並已立即作出跟進，如發現違反《條例》的情况，會採取適當的執法行動。海關又指，在處理懷疑涉及違反《條例》的個案時，需要考慮個別事件的實際情況及相關證據，而每一宗個案的情況有其獨特性，不能一概而論。

海關提醒商戶遵守《條例》的規定，又提醒消費者應向商譽良好的商戶訂購產品，於購買產品後，應保留交易單據及相關紀錄，若日後需作出申訴，可作為基本資料。

消委會2021年至今接獲554宗手提電腦投訴

消委會回應指，不評論涉及個別商戶的投訴，又指若接獲消費者投訴，會以調停人的角色處理糾紛，盼能達至雙方均接受的和解方案。若雙方未能達成協議，消費者可考慮諮詢法律意見後，再決定是否採取法律行動追討損失。

消委會又表示，有關「手提電腦」的投訴，由2021年至今年6月共接獲554宗，當中「維修／保養」佔最多的246宗，而「延誤／沒有送貨」則第三高，共有65宗。消委會提醒消費者，付款前應仔細閱讀及了解合約條款，並要保留所有單據及記錄，萬一出現糾紛要追討時，亦有據可依。