八達通易帥　滙豐前高層應天麒10.1接任CEO　現任李俊明調回港鐵

八達通出現人事變動，八達通控股有限公司董事局今日（21日）宣布，委任應天麒為八達通集團行政總裁，將於今年10月1日接替現任行政總裁李俊明，正式履行職務。應天麒在銀行業工作20年，曾在滙豐銀行擔任PayMe首席產品官，而李俊明將返回港鐵公司擔任另一管理層職務。



八達通宣布，委任應天麒成為八達通集團行政總裁。他將於今年8月1日加入八達通，並於10月1日上任行政總裁履行職務。至於現任行政總裁李俊明，將在任期完結時，返回港鐵公司擔任另一管理層職務，期間為應天麒提供協助，以確保交接順利。

應天麒曾擔任國泰航空數碼體驗總經理

八達通表示，應天麒在電子支付領域具深厚行政經驗，曾於銀行及支付行業任職20年。在加入八達通前，他為國泰航空數碼體驗總經理，亦曾於滙豐銀行擔任數個管理層要職，在滙豐最後的職位為PayMe首席產品官。

▼2022.06.14 八達通公布準備逾2.5億派發現金獎賞▼



+ 1

八達通主席楊美珍︰李俊明4年間交易量屢創新高

八達通集團非執行主席楊美珍表示，隨着電子支付發展，客戶亦愈來愈重視優惠和方便性，八達通會積極投資及拓展網上和數字互動渠道的領域。她指，董事局深信應天麒的相關豐富經驗，能有效領導團隊，成為客戶首選的電子支付平台。

楊美珍並感謝李俊明在八達通集團任職4年間的貢獻，又指在他的帶領下，八達通的交易量屢創新高，手機八達通的迅速普及，成績令人鼓舞，期間並推出八達通「好賞嘟獎賞計劃」 及Easy Park停車場自動付款服務等。