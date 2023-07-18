食肆投訴｜酒樓放題送片皮鴨送罄冇通知　八達通付款四捨五入惹議

疫後復常，市民外出用膳增加，相關投訴亦上升。消委會今（18日）指，今年上半年接獲123宗涉及食肆銷售手法投訴，比去年同期增加逾四成，亦相等於2020年全年數目的96.1%。



有投訴人惠顧一間食肆兩小時任食放題，惜主打片皮鴨送罄，最後未能享用，遂向消委會投訴指食肆未及早通知，亦不滿該餐廳以餐牌寫錯為由，拒絕為提供會員折扣。亦有投訴涉及以八達通付款，繳付金額以四捨五入方式結算，不滿餐廳未有事先通知。



消委會指，若商戶推出優惠或以任飲任食作招徠，並以某食材作賣點，須確保有合理供應量，若未能提供則應及早主動通知消費者；該會亦提醒，商戶不應視四捨五入為一個俗成或理所當然規定。



有投訴人惠顧一間食肆兩小時任食放題，惜主打片皮鴨送罄，最後未能享用，遂向消委會投訴指食肆未及早通知。(VCG)

消委會上半年接123宗涉食肆銷售手法投訴 較去年同期增約58%

消委會最新公布，今年1月至6月，該會接獲123宗涉及食肆鎖售手法的投訴，比2022年同期的78宗，共增加45宗，增幅達57.7%。2022年錄得157宗涉及食肆鎖售手法的投訴；2021年錄得223宗；2020年則錄得128宗。今年上半年消委會接獲的投訴個案總數，已佔2022年全年的157宗的78.3%、佔2021年的55.2%、佔2020年的96.1%。

今期《選擇》月刊披露部份個案，其中，有客人向某酒家預訂3位晚市大閘蟹及片皮鴨兩小時任食放題，優惠後每位528元。事入入座時，店方未有主動通知片皮鴨已送罄。直至1個小時後，他才發現所點食物已陸續送上，唯獨欠片皮鴨，向店員查詢才被告知由於他入座時間太晚，片皮鴨早已送罄。

另外，餐牌左下方列明會員可享九五折，作為會員的事主結帳時，要求享用優惠，但店員僅表示餐牌寫錯，拒絕為他提供會員折扣。

消委會指，若商戶推出優惠或以任飲任食作招徠，並以某食材作賣點，須確保有合理供應量，若未能提供則應及早主動通知消費者。（資料圖片/梁鵬威攝）

事主認為，該酒家標榜「大閘蟹放題 片皮鴨任食」，但其中一種主打食品卻已經送罄，加上酒家沒有按餐牌所示提供會員折扣，又收取了每位58.8元的加一服務費，而非52.8元，故作出投訴。

該酒家回覆消委會表示，點餐紙上已標明「部份食物售完即止」，而就事主指餐牌列有會員九五折優惠一事，酒家表示相信是分店沒有及時更新餐牌所致，故否認多收款項，亦拒絕安排退款。由於個案未能達成解決共識，消委會已建議姚先生可考慮循其他法律途徑追討。

消委會提醒，如商戶提供優惠但加一服務費是以原價計算，必須清楚註明，以提高收費透明度，減少不必要之消費糾紛。若商戶推出優惠或以任飲任食作招徠，並以某種食材作為賣點，須確保有合理供應量。假若未能提供該食材，商戶應及早主動通知消費者，好讓消費者決定是否繼續光顧。

另一投訴涉及客人以電子工具付款，帳項以四捨五入計算。投訴人前往某餐廳用膳，連同加一服務費，結帳金額應為204.6元，她以八達通付款。餐廳職員最後要求收取205元，並指向收銀處位置「帳單尾數如有毫子以四捨五入方式結算」的告示。投訴人認為，餐牌及餐廳當眼處均沒有相關標示，餐廳職員既沒有事先通知顧客有關安排，亦沒有提醒該告示的存在。

消委會提醒，商戶不應視四捨五入為一個俗成或理所當然規定。（資料圖片）

該餐廳回覆消委會查詢表示，餐飲業界普遍不會將四捨五入寫在餐牌上，加上不論以任何方式付款，電腦系統現時設定均以四捨五入方式結算。然而，該餐廳指，日後會更新設定，如顧客以電子方式付款，將不會再被以四捨五入結算。該餐廳亦同意在店內當眼處列明帳單以四捨五入方式結算，亦樂意退回4毫予李小姐。

消委會：商戶不應視四捨五入為俗成或理所當然規定

消委會指，商戶不應視四捨五入為一個俗成或理所當然的規定，如商戶期望以四捨五入方式作結算，須採取合理措施向消費者事先述明，方可構成約束力。商戶因而只可行使「四捨」或收取足額款項，但不可以「五入」收取更多的款項。若商戶沒有清楚顯示或公告有關安排，而消費者亦不知情，有關安排或未能對消費者構成約束力。

消委會認為，商戶有責任提示有關安排，例如在餐牌、餐廳出入口及當眼位置清晰說明，或在消費者進店或下單時由店員向消費者解釋，讓消費者知悉及決定是否繼續消費。