消費券2023｜近百萬八達通領券市民未用畢上期金額　延下月派$2千

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/WeChat Pay HK/Tap & Go】第二期消費券2000元今天（16日）發放，政府透過手機短訊通知合資格市民，2000元券額已發送至其選用的電子支付平台內。

財政司司長陳茂波表示，約100萬名使用八達通收取消費券的市民，在6月30日或之前仍未全數用於合資格消費，未能於今天領取消費券，其中三分之一市民的累計合資格消費與目標相差少於1000元。他們需於本月內用畢第一期消費券，方可於下月16日領取第二期消費券。



約三分二以八達通領券市民上期用剩$500 今日未獲派錢

第二期發放的消費券約有650萬人受惠，當中包括22萬名新合資格的人士。陳茂波今日前往新界，使用消費券吃早餐，以及購買特色小食和蔬果。他於網誌撰文表示，其中13.6萬名市民選擇更換儲值支付工具收券。此外，有約100萬名使用八達通收取消費券的市民，因為在4月份收到第一期消費券後，在6月30日或之前仍未全數用於合資格消費，故未能趕及在今天收取第二期券額，秘書處日前已向這批市民發出提醒訊息。

他續指，當中約三分之二的人士的累計合資格消費與目標相差少於500元，其餘的人相差少於1,000元。這些市民如果能在本月底前達到相關消費額要求，則能在下個月的16日獲發第二期消費券，如此類推，最遲須在10月底前滿足相關要求。

▼八達通「不合資格消費」查詢▼



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個人電子儲值支付帳戶新增超過1300萬個

陳茂波又提及，經過3年的運作，消費券計劃讓電子支付在香港更趨普及，覆蓋面亦更廣，累計個人電子儲值支付帳戶新增超過1300萬個，企業帳戶新增超過22萬個。他引述金融管理局數據指，今年首季儲值支付工具的交易總額為1,385億元，按年增長近兩成半；交易宗數逾18億宗，即平均每宗交易金額為77元，實體銷售點的交易額增幅超過三成六，反映電子支付在日常生活中已被更廣泛應用。

▼4月16日 發放消費券2023年第一期消費券▼



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其餘5間支付平台領券市民 第二期消費券使用期限為明年2月底

政府已於今日開始經6間儲值支付工具營辦商，向合資格市民發放今年消費券第二期，市民會陸續收到相關的手機短訊或應用程式推送通知。選擇透過支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK在今日獲發消費券的市民，第二期消費券的使用期限為明年2月29日。以八達通領取消費券的市民，須注意第二期消費券的領取期限為明年6月30日。