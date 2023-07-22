青山醫院病人遇襲｜病人組織倡加感應系統　察病人有否自解約束帶

青山醫院智障精神科男病房四名成年病人的下體輕微損傷，懷疑曾被人襲擊，初步調查發現病房中一名病人曾自行解除約束帶，正調查事件與四名病人受傷是否有關。曾在青山醫院工作的精神科醫生歐陽國樑指，約束帶一般用於有傷害自己或他人的病人，如病人服藥物後仍無法控制自己就可能用使用物理性的限制。



他補充，一般而言，約束帶太緊可能會傷及病人本身，可能出現骨折甚至勒死，「我哋寧願有機會甩，都寧願佢太緊整傷病人。」關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，在採取措施保障病人的同時，亦要平衡病人私隱及權益，建議可以加入科技裝置，如離床器、感應系統等，留意病人是否有不尋常的舉動。



青山醫院醫護前晚（20日）為病人進行護理程序期間，發現智障精神科男病房四名成年病人的下體輕微損傷。（資料圖片／鄭子峰攝）

青山醫院前日出現病人遇襲事件，據了解，當時共有5人入住，均要綁上肢體約束帶。醫護曾在晚上6時半，檢查5人的肢體約束帶，確定均正確捆綁；而在晚上7時半時卻發現有1名病人的約束帶解開，醫護當時隨即將約束帶重新綁好，其後再發現另外4名受害人的下體流血。另外，涉事的智障精神科男病房設有閉路電視，但只在晚上9時到翌日早上7時運作，故未有拍攝到襲擊過程。

彭鴻昌指閉路電視大部份沒錄影功能

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，曾有精神病房亦有發生過類似的事宜，當時醫管局已增加了人手巡查及適當加裝閉路電視等。他亦指，一般而言閉路電視會接駁住護士站，但大部份沒錄影功能，其主要作用是希望在醫護人手短缺期間，可以方便護士可以即時了解不同病房的情況。

香港社區組織協會幹事彭鴻昌。（資料圖片）

彭鴻昌倡增離床器、感應系統觀察被約束病人有否離床

他估計，涉事的智障精神科男病房設有閉路電視只在晚上9時到翌日早上7時運作，可能是基於病人私隱的考慮，認為現時要採取改善措施的同時，亦要平衡病人私隱，建議可以加入科技裝置，如為需約束的病人病床增添離床器、感應系統以觀察病人是否離開病床等，留意病人是否有不尋常的舉動，「如果佢跌低咗或者落咗床，醫護都可以留意到。」

至於人手方面，有見現時醫護已每小時巡查病房，他亦預料因人手短缺，要加密至每半小時巡查並不容易。

措施須平衡病人私隱 有病人因要穿約束帶而情緒更激動

對於有病人自行約束帶，他指出，醫管局可以檢討現時約束帶的設計，惟指出如約束帶太緊都會令病人不適，亦曾有病人因要穿上約束帶而情緒更激動，故在檢討設計的同時，要平衡該患者的安全及其他病人的安全。

歐陽國樑指，約束帶一般用在有傷害自己或他人的病人身上。（資料圖片／張美蘭攝）

精神科醫生歐陽國樑：約束帶太緊可能會傷及病人本身

曾在青山醫院工作的精神科醫生歐陽國樑指出，約束帶一般用在有傷害自己或他人的病人身上，如病人即使服用藥物後仍無法控制自己，就可能用使用物理性的限制。他補充，醫護會根據不同病人的體型及理智情況約束，一般而言，約束帶太緊可能會傷及病人本身，可能出現骨折甚至勒死，「有啲人為咗掙扎，甩開約束帶會用好多唔同方法好危險。」

他表示，醫護在約束病人時會平衡患者及其他病人的安全，但如何平衡是很難拿捏，「我哋寧願有機會甩，都寧願佢太緊整傷病人。」他同樣認為，醫管局可以加入科技裝置，如AI科技，當病人掙脫約束帶時可以發出警號予醫護，以讓醫護可以及早發現，「如果佢整甩咗，又無行嚟行去，瞓返落床嘅話係好難用肉眼發現。」