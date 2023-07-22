青山醫院4男病人受襲時被捆綁　消息：傷者下體流血　CCTV未啟動

醫院管理局周五晚（21日）公布青山醫院智障精神科男病房四名成年病人的下體輕微損傷，房內第五名病人事發前曾自行解除約束帶，院方正調查是否其襲擊四人。據了解，五人由於被診斷有暴力傾向，因而被肢體約束帶所捆綁住；房內雖設有閉路電視(CCTV)，但只在晚上9時到翌日早上7時運作，故未有拍攝到襲擊過程，四名受傷病人下體均流血。



青山醫院4男病人下體損傷，院方查是否與自行解除約束帶病人有關。（資料圖片)

受傷病人及嫌疑人有暴力傾向 要約束帶捆綁住

據了解，涉事的五名青山醫院病人由於被診斷有暴力傾向，因而被肢體約束帶所捆綁住。四名受傷病人年齡介乎31至38歲；而自行解除約束帶的嫌疑人為一名25歲男病人。

據悉，青山醫院職員於周四（20日）傍晚6時半，檢查五人的肢體約束帶，確定均正確捆綁；到晚上約7時半，職員返回時發現嫌疑病人的約束帶解開，職員立即將其約束帶重新綁好，其後發現4名受害人的下體流血，遂立即將他們送到屯門醫院接受治療，其後報警求助。

閉路電視晚上9時至翌日早上7時運作

據了解，青山醫院病房內設有閉路電視，但只在晚上9時到翌日早上7時運作，故未能拍攝到事件過程。警方稍後會安排4名受害人及報案職員進行錄影口供，以確定事件來龍去脈。案件暫時未有人被捕，案件交由屯門警區刑事調查隊第七隊負責調查。

青山醫院已報警 懷疑事件涉及刑事成分

青山醫院周五（21日）晚上公布，醫護人員周四（20日）晚上為病人進行護理程序期間，發現智障精神科男病房四名成年病人的下體輕微損傷，懷疑曾被人襲擊。院方對事件非常重視，隨即報警處理，並將四名病人送往屯門醫院急症室檢查，其中三名病人經檢查、處理傷口及治療後，已返回青山醫院；另外一名病人現時仍在屯門醫院接受治療，情況穩定。

院方初步調查事件後發現，有關病人入住的男病房中，有一名因臨床需要穿上肢體約束帶的男病人，在事發前曾自行解除約束帶，本院正調查事件與四名病人受傷是否有關。院方會全面配合警方調查，亦已通知病人家屬，會為病人及家屬提供所需協助；即時加強巡視及留意病人的舉動，會採取所有可行措施，確保病人在合適的醫院環境中接受治療。