《願榮光》禁制令｜鄒幸彤申抗辯被拒：感失去說話資格

律政司早前就《願榮光歸香港》一曲，向高等法院申請禁制令，要求禁止公眾傳播歌曲。前支聯會副主席鄒幸彤反對禁令，提出抗辯，但遭法庭拒絕。正她今午（22日）在社交平台發文表示，沒想過沒有出庭的機會，認為失去說話的資格。她又指，看不到有任何義務，遵從沒有資格反對的禁令；並表明「我會繼續說該說的話，唱想唱的歌。」



鄒幸彤今年3月中因拒應警方要求提供資料罪成而被監4個半月。其帖文開首表示，決定介入這場官司時，已想過各種可能的後果，形容「入水記（獨立囚禁的水飯為）時小事」，最擔心是「對家」以各種程序問題，逼使人傾家蕩產而選擇放棄。

鄒幸彤又指，未曾想過沒有出庭的機會，認為已喪失說話及反對的資格，「不是反對無效，而是不能反對，甚至沒有在法庭上反對這個『不能反對』的決定的機會。」她又認為，看不到有任何義務，遵從沒有資格反對的禁令。

鄒幸彤︰我會繼續唱想唱的歌

鄒幸彤並認為，政府不聽取珍視《願榮光》的人士說法，批評政府一方面想顯得大方，稱容納反對的聲音，卻不讓反對者發聲，更形容「這就是荒謬的、『可愛 』的新香港」。

鄒幸彤又指，政府一方面推出限制所有人的民事禁令，卻不讓任何人參與官司。她認為，民事判決只能影響與訟方的權益，不是一個立法的捷徑，勸喻政府不要帶頭濫用司法程序，並強調「我會繼續說該說的話，唱想唱的歌。願榮光歸香港。」