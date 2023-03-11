支聯會鄒幸彤及2常委拒提供資料　違反國安法細則罪成　判囚4.5月

支聯會前副主席鄒幸彤及另兩名常委，因未有遵從《國安法實施細則》，未有根據通知規定，向警方提供資料，早前被裁定罪成，案件今(11日)在西九龍法院判刑，裁判官羅德泉稱，維護國安是至關重要，被告拒交資料影響警方調查，被告又曾高調召開記者會表明立場，認為即時監禁無可避免，以達致阻嚇作用，又認為案中並無任何減刑理由，判3人各入獄4.5個月。羅官准3人保釋等候上訴，鄒因涉其他案件故仍需還柙。



兩名被告早前已認罪判囚

3名經審訊被裁定罪成的被告：鄒幸彤（36歲，律師），她亦是支聯會副主席；鄧岳君（53歲，無業）及徐漢光（72歲，退休人士），兩人均為支聯會常委。3人均被裁定違反《國安法實施細則》，指他們在2021年9月8日，作為支聯會幹事或管理者或協助管理的人士，獲根據條例送達通知，但沒有遵從該通知的規定。

案件另有兩名被告：梁錦威（36歲，區議員） 、陳多偉（57歲，司機），兩人早前已承認控罪，被判囚3個月。

鄒求情重提案件涉政治

鄒沒有律師代表，她自行作求情時，提及天安門事件及中國的人權狀況，羅官即提醒她法庭非政治平台，但鄒回應說，是次檢控本身就涉及政治，硬要把政治與法律分開，是無視現實，令本來就荒謬的審訊更荒謬。

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官指被告無意圖提供任何資料

羅官早前在裁決時稱，發給眾被告的通知書屬合法文件，各被告人有責任對該通知書作出回應，但他們均毫無意圖提交任何資料，亦從沒有提供任何資料，故裁定各被告人罪名成立。

警方有合理理由相信支聯會屬外國代理人

3名被告審時曾爭議支聯會是否為「外國代理人」，羅官上周裁決時指出，「外國代理人」在香港是一個全新既概念，又強調組織作為外國代理人本身並不構成犯罪，亦沒有註冊機制，但以支聯會的背景和政治目標，以及其過去多年與本地和海外人士的關係等，認為警方有合理理由相信支聯會屬外國代理人，發出通知書要求資料亦屬合法。

警方只要求會計記錄及報稅單等資料

羅官又指，警方要求支聯會交出的資料包括會計記錄、納稅申報單，及載有員工個人強積金的文件等，鄒曾在庭上提及部份資料，可見搜索該些資料並非如此困難，惟3名被告並無意圖要作出回應。

案件編號：WKCC3633/2021