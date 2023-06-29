港大工程石屎現蜂窩　承建商精進：潘焯鴻誇大嚴重性將提起訴

中科監察主席、工程師潘焯鴻日前於社交網站披露，香港大學「西高山校園重建計劃」出現石屎問題，事隔4日，承建商精進建築發表聲明，指有問題的混凝土是於本年4月底到6月初，在逐步拆除混凝土構件的模板時發現，強調「不反映目前該項目的施工工程的狀況」，又指有問題的工程「只佔已完成的混礙土構件的大約0.25%」。



精進指，港大校方以及有關顧問團隊對事情有「充分瞭解」，重申並無任何隱瞞。精進又指潘焯鴻「過去曾經針對精進多次發表誹謗性言論，已經就其之前的言論對其提起訴訟。」



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精進今日（29日）發表聲明，強調潘焯鴻於其社交網站提供的照片及內部文件，是早於今年4月28日到6月3日時拍攝的，「並不反映目前該項目的施工工程的狀況。」

精進又指，有問題的混凝土是於本年4月底到6月初在逐步拆除混凝土構件的模板時，在常規的工地審查中發現，重申發現問題之後，已立即採取改善措施並與校方及顧問團討論修繕方案，與校方及顧問團隊積極處理，確保有關問題得到妥善解決。

精進：有問題工程只佔0.25％

精進強調問題並不涉及結構安全，而有問題的工程只佔已完成的混礙土構件的大約0.25%，並於本年5月至6月，將部分相對輕微有問題的工程移除及修補。精進續指，自從4月底開始已經向負責工程的分判商作出多次提醒及警告，並主動提出將負責有關混凝土工程的團隊及監工替換。

精進表示，已分別於5月8日及6月5日提交進一步的修繕方案，處理原有修繕施工方案未能覆蓋的問題，該修繕施工方案目前亦已向註冊結構工程師提交，強調會「全面監督及執行修繕工程，確保工程安全及品質。」

聲明又公開點名指潘焯鴻過去曾經針對精進多次發表誹謗性言論，已經就其之前的言論對提出訴訟，並指潘焯鴻在未經精進授權同意的情況下取得及洩露工程內部文件，「誇大問題的嚴重性」，發表此等言論之前亦未向精進尋求任何確認或回應，將保留一切法律追究的權利。