勞工處3日巡查13個精進建築地盤　發21宗檢控、55張改善通知書

近日接連發生嚴重工業意外，當中承建商精進建築涉及多於一宗致命工作意外。勞工處早前展開特別行動，巡查精進建築位於全港的建築地盤。處方指，過去3日共巡查13個有關承建商的建築地盤，發出55張敦促改善通知書和提出21宗檢控個案。

勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢表示，除全港性巡查，處方也會向所有持份者發出系統性的安全警示，同時加強宣傳，提醒所有僱主和僱員注意工作安全。



勞工處表示，因應近日接連發生嚴重工地事故，勞工處留意到其中一個承建商涉及多於一宗致命工作意外，因此展開特別行動，巡查有關承建商位於全港的建築地盤。

巡查範圍包括有否為高空工作做足安全措施、工人有否適當穿戴個人防護裝備、工地有否潛在危險、機械操作是否安全等。由工作人員記錄過程，並向相關人士錄取口供。

巡查13個精進建築地盤 發55張改善通知書及作21宗檢控

勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢指，對於發現的問題，處方可能發出停工通知書或警告，要求承建商立刻改善；若問題明顯觸犯職安健相關條例，部門則會發出傳票，在不予警告下作出檢控。

在過去3日的巡查，勞工處合共巡查13個精進建築的地盤，發出55張敦促改善通知書和作出21宗檢控。

▼12月15日：油塘東源街工業意外▼



+ 3

馮浩賢表示，除進行全港性巡查，處方也會向所有持份者發出系統性的安全警示，同時加強宣傳，提醒所有僱主和僱員注意工作安全。

他重申，勞工處高度關注近日接連發生一些致命工作意外，並對所有死者家屬致以慰問，續呼籲全港僱主和僱員切勿因掉以輕心而導致嚴重受傷，甚至失去性命。