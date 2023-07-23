冰球U18港隊與東道主肢體衝突　霍震霆：將檢討個別運動員情況

香港男子冰球青年隊日前在泰國出席U18邀請賽時，與東道主球員發生肢體衝突，港協要求冰總在8月20日或之前，就事件提交詳細報告及改善等跟進措施。港協暨奥委會會長霍震霆今日（23日）指，香港運動員除了要為港爭光，亦要注重體育精神，並指會方會檢討個別運動員情況。



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霍：希望運動員為港爭光 也強調體育精神

香港男子冰球青年隊上周四（20日）在泰國出席U18邀請賽時，與東道主球員發生肢體衝突。港協暨奥委會會長霍震霆回應指，香港運動員除了要為港爭光之外，亦要注重體育精神：「我們有80多個屬會，他們在外面比賽都是希望為港爭光，希望我們體育很強調體育精神。」

霍震霆亦指，每一次運動員出賽不只是體育界代表，也是香港的代表，「個別的問題出來，我們一定會檢討。」

港協暨奧委會會長霍震霆（右二）表示，運動員要注重體育精神。（張浩維攝）

港協要求冰協8月20日前交報告

港協早前表示，已要求冰協在下月20日或之前就事件提交詳細報告，交代有關涉事球員的懲處及改善措施等。

《太陽報》美國版報道，上星期四（20日）泰國對中國香港，泰國3比0勝出，賽後黃衫的港隊與泰國球員握手，期間雙方發生衝突。冰協及後回應正了解事件經過，強調球員必須學懂管理情緒，同類事件不能再發生。協會重視紀律，雙方涉事球員將接受懲處及警告。