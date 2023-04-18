冰球女將讀科大「神科」　兼顧學業與出賽：冀港人焦聚運動員努力

小麥肌膚在她身上閃閃發亮，一看就知是運動中人。陳沛穎 （Chloe）笑說自己「坐唔定」，閒時會跑步、行山及爬龍舟，但始終最迷戀冰球，戴上頭盔，手握冰球棍，與隊友在冰場上奔馳 。

莫以為運動員只得肌肉發達，她在學業上也是天之驕子，就讀科大「神科」環球商業管理，每個午夜總習慣看書伴睡，翌日晨光初現，在片刻寧靜拿著課堂筆記專心研讀。準時投入，專心致志，對待運動與學業同一態度：「你好熱愛一樣嘢嘅時候，要投放200%嘅嘢落去。」

在學業與運動間尋找平衡，也磨練了鬥志及耐性。今月初冰球女子港隊遠征羅馬尼亞，是疫後首度出戰，也背負國歌風波的輿論披甲。分組賽奪冠一剎，苦盡甘來，她與隊友激動相擁，「希望大家唔好只係因為今次風波，先去關注香港運動員，因為喺香港做運動員係一件比較心酸嘅事，長期唔受關注。」



陳沛穎 (Chloe) 是冰球女子港隊一員，司職後衛，同時亦是科大環球環球商業管理學生。（夏家朗攝）

陳沛穎7歲起已經常攜著冰刀鞋，出入溜冰場。就似飛燕，總是獨自探戈，「花式溜冰都係個人運動。」香港冰球訓練學校一次到校推廣，改變了她的滑行軌跡，「之前好少試一隊人咁打波，之後就發現自己愛上咗冰球。」場上冰刀激濺、火花互迸，「原來自己好鐘意嗰種速度感同臨場反應。」

初嘗冰球一年，已獲選入女子港隊。那年她只有15歲，是最年幼成員，數月後已代表香港出征墨西哥，參加冬奧資格賽。一切來得匆匆，「嗰時有少少overwhelmed (不知所措)。」

她說，由於打波關係，平日的衣著大多是運動衫，簡便又自在。（夏家朗攝）

球場上各守最佳位置，她擅於後溜及急轉彎，自打冰球起已司職後衛。雖說已有先天優勢，但控球技術及防守策略仍有待琢磨，首戰更是衝擊：「知識好似全部都係新，未聽過，無學過咁，亦要喺冰場上運用，好似成件事我唔識咁。」副隊長及教練的悉心教導，她今日依然記得。

由一張白紙到填滿色彩，與隊友的默契，在冰場上尤其重要，「每次交波唔係話係邊度就交邊度，係要閱讀隊友嘅速度，預計佢大概幾快，好考驗對隊友了解有幾深。」

入港隊前，男女混打，女將總被睇低一線，沛穎總將長髮藏在頭盔內，「我唔想畀人標籤。」好勝是運動員動力，「我對自己好有要求，入到港隊，想自己打得更加好。」

早上返學、夜晚訓練，每次從不缺席。每逢學校假期，朋友相約外出，她則忙於北上特訓，周六日也是來回於深圳加操，「團隊時可以一齊練，但個人技巧都要花啲功夫同技巧先至有進步。」實在疲倦時，她會與媽媽抱怨，但補眠過後，總是準時赴會。

「我覺得你有個咁嘅機會時，你要做好就係要付出，始終好多技術上嘅嘢，進步唔係一朝一夕，係要放時間、放汗水，你擺努力，你唔放棄，要一直反覆練習，先會有成果。」

她常將母親的教晦銘記在心，「佢話你好熱愛一樣嘢嘅時候，要投放200%努力落去。」（夏家朗攝）

陳沛穎 (Chloe) 在身兼運動員及學生兩種身分下的「雙重曝光」。（夏家朗攝）

讀書與運動，她對自己許下承諾，希望兩者兼得。沛穎是科大環球商業管理（GBUS）的四年級生，未曾遲到走堂，亦會提早預習及完成功課，絕不「衝死線」，「我唔想有人話我，因為去打波而放棄學業。我想畀人知道，你有付出，你肯取捨，你肯計劃好全部啲嘢，兩者係有可能共存。」

記者笑說她是學生的典範，她只說：「只係做好學生嘅本分。」今次隨港隊出賽，與上課時間重疊，她預先向教授請假，旅途中也不忘與組員視像開會，「睇緊烏克蘭對戰立陶宛嗰場波時，我戴住個headphone，一路開會，佢哋都聽我喺度嗌。」

行程密密麻麻，她說自已慣於早起，貪一大清早頭腦最清醒，且不受紛擾，適合溫習。她也習慣上早堂，方便下課後趕到冰場打波。（夏家朗攝）

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一天只有24小時，必須取捨。與友人食飯玩樂如是，大學生活也如是。剛升大學時，新鮮人事務繁多，她以咖啡「換精神」，一日五杯，終於出事：「開學幾個月後，就發高燒，成個星期都無停過，就發現個人要慢返落嚟，真係要訓返多啲，因為做運動，係chur（燒耗）緊體能。」

要同時兼顧也令她懷疑自己的決定，因為學系赴西班牙遊學團，與訓練撞期，她心中遲疑，「究竟我要唔要放棄冰球？好似因為冰球，我感受唔到大學生活，每次朋友問我可唔可以出街，我都會話唔得啊我要打波，咁人哋問完一、兩次，都唔會再想問啦。」她視為「伯樂」的教授卻點醒迷惘：「冰球會令你發光。」



「冰球畀到我嘅，唔係只係運動隊，而係畀到我人生觀，學識好多嘢需要磨練、耐性，要等待，你先可以見到開花結果。」

疫情三年，冰上訓練及比賽休止。羅馬尼亞世錦賽之行，是新舊人首次拍檔上場，港隊於分組先拔頭籌，但對決勁敵立陶宛一役，先是領先，後被追平，打至加時依然平手，互射定點球最終忍恨敗陣。「我真係喊到豬頭咁，原本我哋係贏緊，之後每次畀人追一球，就好似有把刀插入自己心入面。」

冰球女子港隊在羅馬尼亞世錦賽之行，於分組賽奪冠，甘盡甘來。她說，「運動員最緊要係打好波，唔好有其他雜念影響自己打波心情，最緊要專注喺每場賽事。」（夏家朗攝）

沛穎說自己不易哭，但挫敗牽動情緒，「既然呢場波輸咗，下一場波唔好輸囉，keep住去，為自己熱愛嘅嘢繼續爭取。」眾人賽後檢討，終在迎戰愛沙尼亞一場大獲全勝。近兩周的遠征，五勝一敗，於3A分組奪冠，來年穩摘升班資格，「當時好難以置信，估唔到我哋辛苦咗咁多年，終於見到有成果。」

消息傳至香港，她的手機響個不停，家人、朋友，甚至是相熟的士司機，也送上祝賀。她平時甚少向人張揚自己出賽，今次倒是意外收穫。

▼4月9日 香港女子冰球隊世界錦標賽3A組奪冠▼



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香港女子冰球隊在羅馬尼亞舉行的世錦賽中，勇奪第3A組冠軍。勝出之際，陳沛穎（女子港隊後排左二）內心難掩激動。（冰協fb相片）

凱旋而歸，女子隊由抵達赤鱲角機場一刻，已受注目：「希望大家唔好只係因為今次風波，先去關注香港運動員，因為香港做運動員係一件比較心酸嘅事，長期唔受關注，好多人自費，但好多人都唔會睇一眼，同時唔理解，運動可以係Leisure（閒暇活動），但同時都係部分人職業 ，但佢地唔理解，甚至覺得我哋喺度玩。希望畀大家知道，好多人都係放學、放工去練波，呢啲都係我哋嘅汗水。」