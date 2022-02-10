北京冬奧︱中國男子冰球隊「五光十色」　六成入籍兵資格曾被質疑

北京奧運中國男子冰球隊惹來外界關注，原因是球隊大半球員都是入籍兵，但隊長葉勁光指，即使球員來自美國及加拿大，也是一家人。



北京奧運男子冰球賽展開，中國隊將於首戰迎戰美國。據北京冬奧官網資料，中國隊25名球員中，卻有超過一半、共15名球員出生於外國，經入籍後代表中國參賽。其中，原籍加拿大的佔11人，3人來自美國，另外1人於俄羅斯出生。

有傳媒因此表示，中美大戰「很可能給觀眾造成視覺錯亂，以為這是一場西方球隊之間的比賽。」

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今屆北京冬奧的中國男子冰球隊中，大半球員都擁有洋人面孔。（美聯社）

根據國際冰球協會規定，外籍球員要代表一個國家參加奧運，必須在該國居住兩年以上。然而由於中國隊多名主力，均來自於俄羅斯冰球聯盟（KHL）比賽的北京崑崙紅星，疫情下全隊也集中在莫斯科訓練，部分外籍球員未能符合此國際規定。不過，國際冰協最終仍認可中國隊入籍球員的參賽資格。

而今次中國隊隊長則是加拿大華裔葉勁光（Brandon Yip），他曾在美國NHL打滾多年，被問到球隊擁有不少入籍兵時，他表示：「這支隊伍非常多元化，是件很好的事。無論是在球會還是中國國家隊，我們都是一家人，無論你從哪裡來，重要的是我們在為同一個目標而奮鬥。」

中國男冰隊隊長葉勁光於加拿大出生，他認為即使球員來自美加，也是一家人。（美聯社）

值得一提，中國是以東道主身份直接取得參賽資格，惟國際冰協考慮實力差距，一度有意禁止中國參賽，最終未有成事。當時國際冰協主席Luc Tardif指：「眼白白看着一支球隊以0：15輸波，對中國、對冰球、對所有人都沒有好處。」

然而因美國新冠疫情反彈，嚴重影響NHL球季，明星球員必須參與補賽、被逼退出冬奧，美國隊亦改派大學生或次級球員出戰奧運。中國隊或有力一戰，葉勁光指，「其他隊在最後時刻才集合，他們還在互相記名字時，我們這兩年卻因疫情封鎖而被迫近距離共處，會好好把握優勢。」

而出生於美國的守門員史密斯（Jeremy Smith）同樣深信球隊有力爭金，「這是場短暫的錦標賽，誰知道會發生什麼？只要連贏數場比賽，就可以贏得金牌。」

中國男子冰球隊備戰北京冬奧：（按圖放大）