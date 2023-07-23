粉嶺高球場｜特首指司法覆核無阻收地　哥球會：只針對環評報告

香港哥爾夫球會日前就粉嶺高球場環評報告提出司法覆核，行政長官李家超今日（23日）指，有關司法覆核不會影響高球場的收地計劃。香港哥爾夫球會會長郭永亮同日回應指，司法覆核只是針對環評報告，留待法庭處理。當被問到下一步會否司法覆核城規會的決定，他沒正面回應。

郭又表示，收地後期望政府繼續開放場地予市民參觀，哥球會亦樂於與政府合作保育球場的生態環境。



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會否再覆核城規會決定 郭永亮：不便回答

香港哥爾夫球會就粉嶺高爾夫球場用地環評報告，上周五（21日）提出司法覆核，特首李家超今早回應時表示，不評論司法覆核的實際情況，「但收回香港哥爾夫球會這32公頃的土地，我們會繼續進行，因為這次我們收回這塊地不是司法覆核的要點，因為它是針對環評報告。」

哥球會會長郭永亮今日現身高球場時表示，由於已進入法律程序，不能說太多，一切留待法庭處理。但他強調，司法覆核只是針對環評報告，不影響政府在9月1日收回球場32公頃土地。被問到下一步會否司法覆核城規會的決定，郭永亮表示，不方便回答。

哥球會由今日起每逢星期日下午1時至晚上9時，開放「舊球場」1至3號洞位置予市民免費入場。郭永亮表示，今次只是試行新模式，過去球場都有開放予市民享用，每年都有數千名來自不同階層、不同社區的青少年、小朋友及家長參加生態導賞團，此做法並非突然。

望收地後市民可繼續參觀 球會樂意配合政府作保育

他續指，球場有不少珍貴的物種和花草樹林，而且有百年歷史，期望政府收回土地後，可以繼續開放予市民參觀。球會亦樂意商討開放其餘140公頃的球場土地，讓市民參觀例如蝴蝶園、綠龜等有生態價值的物種。

他亦指收地後，球會絕對樂意配合政府，盡最大努力去保育粉嶺高爾夫球場的生態環境：「我哋係過百年嘅歷史以來一直都係保留，去保護呢一個生態環境」，故有信心具專業知識去保育土地，亦樂意與政府合作。