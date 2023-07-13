粉嶺高球場｜政府9月收回32公頃地　將租予球會兩個月舉辦國際賽

政府計劃9月1日收回粉嶺高球場32公頃用地，沙特阿美石油團體系列賽有意在10月於粉嶺舉辦賽事，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（13日）表示，9至11月會有兩個國際賽，康文署將會借出用地於哥球會舉辧賽事，包括沙特阿美高球青年及女子賽。他重申，政府收回用地後會作保育及靜態公園，如有需要日後亦會借出用地舉辦其他大型賽事。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（梁鵬威攝）

楊潤雄回見傳媒時表示，康文署收回用地後，將會繼續開放現有設施，如寵物共享公園及步行徑，康文署會新開一個五人足球場，現有停車場轉為公眾車場，下月再詳細公布。

短期租借場地辦沙特阿美高球青年及女子賽

他指9至11月會有兩個大型賽事舉辦，康文署會在9至11月以短期方式租借場地，舉辦沙特阿美高球青年及女子賽，他指康文署借出場地及收費會根據既定制度處理，亦會視乎大型賽事的實際需求訂立條件。

▼將被政府收回粉嶺高球場土地▼



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日後用作保育及靜態公園 球會仍可租借

楊潤雄指，政府日後收回用地後，沒有打算營運作為高球場，用地會作為保育及靜態公園，場地運用依此作依歸，對於外界質疑康文署未必適合保育上址生態物種，他強調，康文署一直有專家保育草地工作。

他又表示，哥球會日後仍可以申請政府用地，政府會在許可下，支持大型球賽事，亦願意借出地方作短期舉辦賽事。

對於行會成員湯家驊撰文指，上屆政府怯於民粹收回高球場用地，質疑現屆政府是否必須盲從，楊潤雄回應指，特首及局長已就收回球場作出解說，大家依循上屆決定再落實，他指土地運用要平衡社會不同需求和利益。