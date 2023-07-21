粉嶺高球場｜香港哥爾夫球會就環評報告獲批　今提出司法覆核申請

環保署5月有條件批准土拓署提交的粉嶺高球場環評申請。香港哥爾夫球會今（21日）表示，已就粉嶺高球場環評報告獲批，提出司法覆核申請。該會解釋，今次司法覆核申請主要是針對該研究在環評程序上的錯誤和不符合規定之處，希望透過司法覆核彰顯程序公義和公眾參與的重要性。由於是次申請已進入法律程序，現階段不適合作任何進一步評論。



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環保署署長5月時有條件批准土拓署提交的粉嶺高球場環評申請，但因應環諮會提出要保育發展範圍內近0.4公頃林地等，要求土拓署仍須向署長提交文件以供審批，包括檢視及修改擬建房屋發展的詳細布局設計，以盡量保育分區一內近0.4公頃的林地等。

哥爾夫球會今回應查詢時指，已於今日就WSP (Asia) Limited為項目倡議人所進行的「粉嶺高爾夫球場用地局部發展技術研究—可行性研究」（研究）環評報告獲批准，提出司法覆核申請。

球會指，今次司法覆核申請主要是針對該研究在環評程序上的錯誤和不符合規定之處，希望透過司法覆核彰顯程序公義和公眾參與的重要性。由於是次申請已進入法律程序，現階段不適合作任何進一步評論。

另外，球會知悉政府將於今年9月1日收回舊球場32公頃土地，將盡力配合政府就該土地所實施的開放使用和保育措施。

香港哥爾夫球會5月時發聲明指，對環保署署長有條件批准環評的決定表示「極度遺憾」，直指環保署的決定「完全是基於充斥嚴重和實質性錯漏的環評報告而作出，未能確保粉嶺球場擬建發展用地的生態完整性和可持續性。」