9月收回粉嶺高球場土地　楊潤雄：康文署再借出土地供辦國際賽

文化體育及旅遊局長楊潤雄指，政府9月收回粉嶺高爾夫球場32公頃土地後，除北面9.5公頃建屋用地外，其餘土地由康樂及文化事務署用作保育和靜態康樂設施管理。不過，由於10月初高球會將舉辦沙特阿美石油團體系列賽，其中青年和女子賽事需用到政府收回土地，康文署會借出土地，預計由9月中借出至11月中。



楊潤雄今日（13日）指，政府一直支持很多大型體育活動，香港哥爾夫球會於十月初以及十一月初有兩項大型高爾夫球賽要舉辦，其中十月初的沙特阿美石油團體系列賽，在正式比賽前設有青年賽及女子賽，需要用到該32公頃內的土地舉行賽事。因此，考慮到球會用作比賽的需要，康文署會按實際情況、實際需要借出用地給球會作為進行賽事之用。初步與球會接觸，相信大約借出期由九月中至十一月中，詳細情況會繼續與球會商討，落實租用細節。此租用安排體現了特區政府一直秉持的立場，就是只要情況許可，樂意為支持大型賽事而短暫借出相關用地。

他又指，九月一日開始，康文署會繼續開放現時球會通常開放給公眾的設施，包括寵物共享公園和步行徑。同時，康文署會開放一些新設施，就是其中一個五人足球場，另一個五人足球場則需要進行維修，完成維修後亦會開放，及現時的停車場將會轉為公眾停車場。有關這些設施的詳細安排，康文署會在下個月再作詳細公布，包括開放時間、如何申請等資料。

他補充，待完成兩項大型賽事後，即十一月中，康文署再進行基本和需要的維修保養工程，十二月逐步開放相關地方裏面的用地，首先包括五人足球場、步行徑、寵物共享公園，及逐步開放給一些團體入內作靜態的活動。