圍方開幕｜港鐵設主題列車行走兩線　7種本地藝術家繪畫大圍文化

港鐵上蓋物業、大圍站商場「圍方The Wai」昨日（22日）開幕，因此聯同香港知專設計學院推出 「『圍』系生活主題列車」，將大圍的特色繪畫在車廂的內外。港鐵安排兩架9卡主題列車將於明日（24日）起至10月31日，分別沿東鐵線及屯馬線行駛。



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7個本地藝術家用不同畫風 呈現大圍特色

主題列車當中的7卡車廂，由7名本地藝術家，包括LamP林皮、Yedda 野蛋、 Eddie Lau、Sick Boy Charlie、菠蘿油妹妹 Helen Tam、Kazy Chan及Messy Desk，還有一眾知專設計學院（HKDI）師生共同創作。每個藝術家分別設計一個車廂，以7種不同的風格及主題，繪畫出大圍的地標、美食、文化及社區面貌等，融入車廂內外。

其中一位本地藝術家、Messy Desk創作者Jane Lee主題為「大衛文化探索」，她分享其理念來自大圍的建築物及文化景點，譬如城門河、車公廟、文化博物館及紀念碑等，以Messy Desk風格結合不同建築元素，天馬行空呈現大圍特色。Jane稱，「大圍好多人踩單車」，故此繪畫城門河及單車連貫整個車廂。

她又表示，設計初期由HKDI學生負責資料蒐集及構圖，之後再交給她繪畫。雖然Jane對於主題列車展期至10月底感到可惜，認為香港有很多本地藝術家的展覽，如博物館及商場等。

另一位本地藝術家Yedda Li的主題是「大圍活力一面」，指設計初期幅HKDI學生幫手實地視察，發現大圍有不少中西合璧的街頭表演，展現出大圍街坊的熱情及才華，藉着表演可以豐富社區生活，同時連繫居民之間感情。她亦認為，是次列車展覽可讓大眾「靠一架車嘅車程」留意大圍7個特色。她另指香港土地有限，認為圍方可提供平台予街頭表演者。

為蒐集大圍資料 HKDI學生：試勻晒啲茶記咁滯

知專設計教師兼藝術家Eddie Lau指，學生主要負責前期做資料蒐集，親身到大圍影相及訪問街坊，並設計初步構圖，並形容主題列車為流動畫廊。至於他的設計概念是將兒子Javis化身成卡通角色，與一眾動物朋友探索大圍日常生活。

有份參與設計的知專設計學院學生Rose表示，蒐集資料過程花了7至8個月時間，初時大家都「懵盛盛」，不清楚要選取什麼材料，笑言「試勻晒啲茶記咁滯」。她指為了解當區文化，會特意入Facebook的大圍街坊群組，又「膽粗粗」問路人對大圍的印象及有什麼故事分享，其後他們將零碎的相片及資料整合。

Rose又指「香港人真係好忙」，很難得一家人特意去欣賞藝術展覽，亦可能只會去大型藝術館如M+，而忽略小型展覽。故此，好認為主題列車是很好表達藝術的渠道，稱「你搭車就會見到」。

大圍站往圍方出口人流眾多

今早約11時許大圍站B出口往圍方商場人流漸多，直達商場的電梯排滿人龍，港鐵職員需要設置圍欄管制人流。