紅隧易通行｜巴士實測過紅隧 收費廣場行車緩慢 市民：分別不大

紅磡海底隧道昨日（23日）起實施易通行，駕駛者不用再停車繳付隧道費。今日（24日）為實施後首個上班日，今早約8時半於紅隧收費站外依然行車緩慢。



《香港01》記者今早近8時的上班繁忙時間，於石峽尾乘坐往堅尼地城的104號城巴，約8時27分途經勞資審查處至香港理工大學一段開始車多，慢車行駛，龍尾延伸至加士居道。交通持續擠塞，慢車駛入紅隧原收費廣場，歷時約7至8分鐘，行車緩慢。直至通過收費亭位置，巴士於8時39分駛入隧道，交通漸見暢順，較上周五（21日）測試時多2分鐘。



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《香港01》記者上周五（21日）於上班繁忙時段搭104過海巴士，於8時23分進入佐敦到達勞資審裁處，約8時26分到理工大學開始塞車，8時29分終於埋站「香港理工大學第八期站」，駛巴士緩緩駛入康莊道後繼續塞車，8時33分到「紅隧轉車站」，經等埋站及上落客後，8時36分入紅隧，大約8時39分出隧道。

市民李小姐同樣乘搭104途經紅隧到灣仔，指紅隧交通情況與以往分別不大，於進入收費廣場前迴旋處一帶有點擠塞，情況可以接受。但因巴士本來不需停車繳費，所以對此感覺分別不大。她亦指轉線進入隧道時，司機之間會禮讓，「司機都好識執生，我見其他巴士司機淨係沿住側邊條線，可能個啲會等得耐。」

近10時到達舊灣仔警署的市民余先生分享過紅隧時沒有塞車，形容「幾smooth（順暢）」。但他認為紅隧實施易通行後，交通狀況與以往「差唔多、冇咩特別」，惟獨比以往少了收費亭的職員。