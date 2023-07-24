紅隧易通行｜羅淑佩：漆咸道北車龍大減　紅隧車龍有郁就不算塞車

易通行在紅隧實施的第二日、今日（24日）是首個工作日，各路通往紅隧的行車正常，運輸署在早上7至8時錄得5226架次，與兩星期前的5480稍減，車流量相若。運輸署署長羅淑佩早上表示，沒出現塞車情況是相當感恩，往常塞車的漆咸道北、蕪湖街是看不到龍尾有多遠，今早繁忙時間是沒有龍尾出現過，對於車龍大幅減少，她希望與易通行有關。



羅又說，如果紅隧車龍一直向前進，就不算塞車，「其實雖然有車龍，但一直郁嘅，紅隧如果係一直可以郁緊，其實就唔算係塞車或大塞車。」



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羅淑佩今早接受商台訪問表示，外界之前憂慮紅隧在實施易通行的首個工作日會出現大塞車、車龍增長，結果並無出現到，形容是相當感恩，今早有個別一兩個路線行車情況「仲好好」。她舉例指，漆咸道北、蕪湖街以往「（車龍）龍尾係睇唔到咁遠嘅，今朝早我哋睇咗成朝，由7點幾睇到而家（9點幾）嗰個龍尾都無（出現）嘅，可以講話無龍尾，呢個好難得。」

運輸署署長羅淑佩對於今日（24日）紅隧未見大塞車表示感恩。（資料圖片／廖雁雄攝）

今早紅隧車流量5226架次 比兩周前少254架次

她表示，不敢估計車龍改善情況是否與易通行實施有關，畢竟已是暑假，又或是否有司機害怕易通行而不駛去紅隧，但從運輸署數據顯示，今早7至8時紅隧車流量是5226架次，較7月10日（星期一，非颱風日）相同時段的5480架次而言，是少了一（二）百多架次，可能少了返學的車，車流是相若，「喺（車流）相若之下，嗰個車龍係大幅度少咗，會唔會真係易通行幫到啲？我希望真係啦！」

她又舉另一個例子，愛民邨、公主道那邊，平日的車龍是去到油站，有時會去到土木工程拓展署，今早車龍亦見不同。

比大家預期中會唔會大塞車呀、會唔會車龍長咗好多呢？嗰個就冇出現到，我諗相當感恩。今朝特別有一兩個路線係仲好好，例如公主道愛民邨嗰邊，其實都係去到油站啦，以往好多時去到土木工程拓展署。另外今日見到有樣比較好嘅，就係喺紅磡收費廣場，以至之後車龍，其實雖然有車龍，但一直郁嘅，紅隧如果係一直可以郁緊，其實就唔算係塞車或大塞車。 運輸署署長羅淑佩

行車有移動 就不算塞車

她提到紅磡收費廣場以至之後的車龍，「其實雖然係有龍，但係一直郁嘅」，續指「係喺紅隧呢，如果一直可以向前行、郁緊嘅呢，其實就唔算係塞車或者大塞車嘅喇。」

至於紅隧收費廣場，行車線雖然有車龍但一直有移動，就不算塞車或大塞，感謝駕駛人士在往香港的入口位，切線情況相對守規矩，加上現場加設的指示令駕駛人士更清晰，大家都有跟指示行車，因此以往八線轉四線、四線轉二線的爭切線情況，在今早亦有不同，「大家就算唔係話快好多，都應該起碼都揸得舒服啲。」

她認為，駕駛者前往中環、灣仔或北角，毋須故意在進入隧道前選擇好方向。她又稱，待紅隧拆除收費亭後的車流一定更好，惟拆卸工程需在夜間進行，估計需時兩至三個月。

至於的士業界使用易通行的司機卡讀卡問題，她指昨天至今沒有收到有關投訴，會照顧的士業界所需。