香港航空免費機票｜重慶來回機票連稅$693　港航︰大阪札幌已搶空

【香港航空/搶機票/免費機票/附加費】機管局繼續送出免費機票，香港航空今日（24日）上午10時推出第一輪來回免費機票，提供約6,800張，目的地分別有日本大阪、札幌；中國重慶、上海虹橋；以及印尼峇里島。記者經過多次搶票不果後，終在今午約1時，分別先後兩次「闖進」購票系統頁面，其中重慶機票連附加費及機場稅等款項，只需693元，但僅得「晚機去，早機返」可選擇。



港航在下午約2時於社交平台公布，日本大阪及札幌的機票已搶空。



系統早上一度顯示「死機」頁面

記者今早準時10時登入港航搶飛頁面，網頁顯示機票限額約6,800張，分別為大阪2,200張、重慶為2,000張、峇里島為1,200張、札幌為1,100張、上海虹橋為300張，全部為經濟艙，出發日期為2023年9月1日至2024年3月24日。

記者分別以不同瀏覽器，點選日本大阪及札幌的航班，系統卻顯示需等待多於兩小時，並提醒「請在此頁耐心等候」，不久後更變為「504 Gateway Time-out」的「死機」頁面。即使多次重新揀選日本大阪及札幌，結果仍然不變。

下午1時成功兩次「闖進」購票系統搶重慶機票

記者隨即改變策略，改選中國重慶為目的地，終在下午1時成功「闖進」購票系統。不過出發的11月8日，僅得晚上8時50分的航班，而回程的11月13日僅得早上8時10分，即只有「晚機去，早機返」可選擇。雖然機票免費，但加上燃油附加費、離機稅及機場稅等費用，來回亦要693元。

下午1時半，記者再成功「闖進」購票系統，出發及回程日為明年1月11日及1月15日，航班時間及收費仍然相同。其後下午2時許，另一個正排隊登入系統的瀏覽器顯示︰「此航線已全部售罄，請返回上一頁選擇目的地」。

中午後僅餘內地及印尼機票

港航在下午約2時於社交平台公布，日本大阪及札幌的機票已搶空，僅餘中國重慶、上海虹橋，及印尼峇里島。