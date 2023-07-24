香港航空免費機票｜周一早上10時開始　搶飛攻略　事前準備5資料

【香港航空/搶機票/免費機票/附加費/】機管局免費機票計劃繼續，今次輪到香港航空推出來回免費機票，有超過20個目的地供選擇。今日（24日）早上10時展開首輪「搶飛」將設5個目的地、包括大阪、札幌、重慶、上海虹橋及峇里供選擇，總共6,800張來回機票。



《香港01》整合港航資料，一文看清「搶飛」需知及攻略。



香港航空 「飛遇世界鉅賞」 網頁

香港航空為響應香港國際機場「飛遇世界鉅賞」活動，將於7月24日至8月25日推出0元搶機票活動，優惠包20公斤寄艙行李，超過20個目的地任揀。活動網頁為香港航空 「飛遇世界鉅賞」 。

搶免費機票前必備：

1、與旅遊證件上相同的姓氏／名字

2、相關旅遊證件號碼

3、香港身份證號碼

4、出生年月日

5、應準備好信用卡，以繳付稅項及附加費等



+ 5

1.機票情況

第一輪會送出6,800張香港出發，已包20公斤寄艙行李，有5個城市可供選擇：大阪、札幌、重慶、上海虹橋及峇里

至於第二輪及第三輪將於8月進行。

2、首輪「搶飛」時間

7月24日早上10:00時展開，網站連結如下：

香港航空「飛遇世界鉅賞」搶免費機票網站

3、「搶飛」形式

機票以先到先得形式送出，港航指當飛機圖標變成賣晒，即代表有關目的地的機票送罄，要改選其他目的地。

香港航空將於7月24日開始，送出由香港前往內地、日本、韓國及泰國等20多個航點的免費機票，機票已包20KG行李額。（圖片來源：香港航空）

4.免費機票逗留時間

可逗留介乎2至7日之間。

5、相關規限

每名資格人士 只於同一輪活動贏取一張機票，必須輸入正確個人資料，否則可能失去兌換資格。年滿12歲先可以參與。

6、付款方式

所有稅項、附加費等需要即時透過網上付款，付款後截圖記下行程，電子機票號等紀錄，方便日後參考。

7、其他須知

香港航空指揀行程日期同航班時，可能會選不到某些日子，但毋須太緊張，再試不同日子，並留意部份日子無機票提供。