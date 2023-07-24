香港航空免費機票｜10點搶6800張機票 網頁顯示「等多於兩小時」
撰文：孔繁栩
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【香港航空/搶機票/免費機票/附加費/】機管局繼續免費送機票，香港航空今日（24日）上午10時推出來回第一輪免費機票，提供約6800張，目的地分別有大阪、札幌、重慶、上海虹橋及峇里。《香港01》記者準時10時登入網頁，卻顯示要等多於兩小時，提醒「請在此頁耐心等候。」
《香港01》整合港航資料，一文看清「搶飛」需知及攻略。
香港航空為響應香港國際機場「飛遇世界鉅賞」活動，將於7月24日至8月25日推出0元搶機票活動，優惠包20公斤寄艙行李，超過20個目的地任揀。活動網頁為香港航空 「飛遇世界鉅賞」 。
搶免費機票前必備：
1、與旅遊證件上相同的姓氏／名字
2、相關旅遊證件號碼
3、香港身份證號碼
4、出生年月日
5、應準備好信用卡，以繳付稅項及附加費等
+5
1.機票情況
第一輪會送出6,800張香港出發，已包20公斤寄艙行李，有5個城市可供選擇：大阪、札幌、重慶、上海虹橋及峇里
至於第二輪及第三輪將於8月進行。
2、首輪「搶飛」時間
7月24日早上10:00時展開，網站連結如下：
3、「搶飛」形式
機票以先到先得形式送出，港航指當飛機圖標變成賣晒，即代表有關目的地的機票送罄，要改選其他目的地。
4.免費機票逗留時間
可逗留介乎2至7日之間。
5、相關規限
每名資格人士 只於同一輪活動贏取一張機票，必須輸入正確個人資料，否則可能失去兌換資格。年滿12歲先可以參與。
6、付款方式
所有稅項、附加費等需要即時透過網上付款，付款後截圖記下行程，電子機票號等紀錄，方便日後參考。
7、其他須知
香港航空指揀行程日期同航班時，可能會選不到某些日子，但毋須太緊張，再試不同日子，並留意部份日子無機票提供。