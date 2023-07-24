消防員向財務公司借40萬涉未透露全部欠款　認欺詐罪判社服令

消防員向財務公司借貸40萬時，涉嫌未披露他尚有債務未還清，從而借得30萬元，因而遭廉政公署拘控，被告早前在沙田法院承認欺詐罪，署理主任裁判官鄭紀航今(24日)判刑時指，考慮到被告認罪及有悔意，及其他求情理由，判他社會服務令200小時。



被告李烈峰，27歲，2023年7月10日承認一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條，被還押懲教署看管至今日。

被告李烈鋒在沙田法院被判社會服務令200小時。(資料圖片)

只申報欠債13萬元

案情透露，被告於2021年4月底向大眾財務有限公司(大眾財務)申請一筆40萬元的貸款，並在貸款申請表上申報只有兩筆尚未還清的貸款，涉款逾13萬元。大眾財務其後向被告批出一筆30萬元的貸款。

未披露債款約18萬元

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告沒有向大眾財務全面披露尚未清還的貸款，包括兩筆分別由一間銀行及另一間財務公司批出，共約18萬元尚未清還的貸款。

被告申請表資料並非真確

被告不但向大眾財務訛稱貸款申請表上的資料真確及完整，更訛稱除申請表上的相關申報外，沒有其他尚未清還貸款。如大眾財務知道被告有其他尚未清還的貸款，或貸款申請表上的資料並非真確和完整，便不會向他批出該筆30萬元的貸款。

案件編號：STCC 987/2023