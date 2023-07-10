消防員涉詐騙大眾財務以取得貸款30萬元　認罪還柙候判

廉政公署公布，調查一宗貪污案件時，揭發消防員李烈峰在2021年4月底沒有全面披露尚未清還的貸款，以詐騙大眾財務有限公司向他批出貸款30萬元。被告今日（10日）在沙田裁判法院承認控罪。



署理主任裁判官鄭紀航將案件押後至7月24日判刑，以待索取被告的社會服務令報告。被告還押懲教署看管。



廉政公署今日（14日）落案起訴一名消防員沒有全面披露尚未清還的貸款，以詐騙一間財務公司向他批出貸款30萬元。（資料圖片）

被告申報只有兩筆尚未還清貸款共13萬

廉政公署公布，調查貪污案件時，揭發一名消防員沒有全面披露尚未清還的貸款，以詐騙一間財務公司向他批出貸款30萬元。被告今日在沙田裁判法院承認控罪。

被告人為李烈峰，27歲，承認一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。案情透露，被告於2021年4月底向大眾財務申請一筆40萬元的貸款，並在貸款申請表上申報只有兩筆尚未還清的貸款，涉款共逾13萬元。大眾財務其後向被告批出一筆30萬元的貸款。

被告不但向大眾財務訛稱貸款申請表上的資料真確及完整，更訛稱除申請表上的相關申報外，沒有其他尚未清還貸款。如大眾財務知道被告有其他尚未清還的貸款，或貸款申請表上的資料並非真確和完整，便不會向他批出該筆30萬元的貸款。

無披露另有兩筆貸款共18萬

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告其實沒有向大眾財務全面披露尚未清還的貸款，包括兩筆分別由一間銀行及另一間財務公司批出，共約18萬元尚未清還的貸款。署理主任裁判官鄭紀航將案件押後至7月24日判刑，以待索取被告的社會服務令報告。被告還押懲教署看管。