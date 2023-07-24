國泰客機上月急煞事故　報告：主起落架起火　機組人員聽到爆炸聲

國泰航空CX880航班於上月24日凌晨，在準備起飛前往美國洛杉磯期間，因技術故障急煞停飛。民航意外調查機構今日（24日）就公布意外調查初步報告，指航班因駕駛艙內儀表的空速顯示存在差異而中斷起飛，並因飛機左側主起落架後方起火而需疏散乘客。調查指，機上的人員曾聽到一聲爆炸聲及感到劇烈震動。



現場可見，逃生梯打開。（讀者陳先生提供）

意外涉及一架國泰航空公司波音 777-300ER 型客機，於今年 6 月 24 日由香港出發至美國洛杉磯，該飛機共載有 310 人，其中有 293 名乘客和17名空勤人員 (4 名機組人員和 13 名客艙乘務員)。在撤離過程中，有 11名乘客受傷，其中 2 名乘客傷勢嚴重，需要住院治療。

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駕駛艙內儀表空速顯示有差異 煞停後起落架起火

初步調查顯示，該航班因駕駛艙內儀表的空速顯示存在差異而中斷起飛。CX880的機長在飛機空速達145海浬時執行了該中斷起飛程序，而這空速低於 V13 的速度 (164 海浬)。報告續指，當飛機滑行返回停機位時，機組人員觀察到左右主起落架制動器的溫度不斷上升，同時輪胎逐漸放氣。

調查指，在等待登機橋與飛機連接時，機上的人員聽到一聲爆炸聲及感到劇烈震動。與此同時，機組人員通過地面滑行視像系統(GMCS)觀察到左側主起落架後面位置起火。乘客通過飛機其中五組緊急滑梯和隨後連接到 L1 艙門的登機橋開始撤離。機組人員發現輪胎位置起火後，立即向航空交通管制通報並請求協助。航空交通管制啟動了失事警報，並通知了機場消防隊派員到場。

歸類作意外 美國NTSB參與調查

民航意外調查機構於意外當日收到航空公司的通報，將事件歸類為意外，並且指令對此作出調查，以確定意外發生的情況及成因。另外，涉事飛機的設計國及製造國的意外調查機構，美國國家運輸安全委員會 (NTSB)，已接獲通知，並已委任授權代表參與民航意外調查機構的調查，而國際民用航空組織 (ICAO) 亦已接獲此意外調查的通知。

早期取證階段後分析高速中斷起飛安全風險

調查指目前已完成對飛機狀況的檢查並保存所有相關相片證據；下載飛行數據記錄器 (DFDR) 和駕駛艙錄音記錄器 (CVR) 內的數據；調取機場閉路電視 (CCTV) 錄像； 收集航空交通管制操作記錄；收集目擊者拍攝的視頻/圖像；與相關人士包括機組人員、客艙乘務員、地勤和維修人員進行面談；啟動相關飛機部件的技術調查；和啟動整理航空公司的其他相關資料。

當調查早期取證階段完成後，民航意外調查機構將分析該航班於執行高速中斷起飛 (RTO) 後的相關運行安全風險，包括評估飛機主起落架的火災風險，以及由於制動器過熱而對地面人員所構成的安全隱患及潛在風險；對相關的飛機部件進行深入檢查 (部分飛機部件已被運往海外測試機構以進行詳細的測試和檢查) ;分析航空公司的應急程序和做法；從人為因素角度分析航空公司的操作程序和機組人員的執行情況，包括機組人員資源管理程序和做法和分析撤離及有關乘客的受傷情況。

民航意外調查機構表示，現正詳細分析收集到的數據和資訊，以確定事故發生的情況及因由，以避免同類事件再次發生，並確定需要進一步調查的範圍和跟進的調查方向。

機構亦作出公告，表示任何人士如欲就有關意外的情況或因由作出申述，請於 14 日內以信件、傳真、電話或電郵聯絡總調查主任 (地址：香港大嶼山香港國際機場東輝路 1 號設施大樓地下民航意外調查機構；電話號碼：(+852) 2910 6079；傳真號碼：(+852) 2910 6049 (本地)，(+852)3912 4848 (國際)；或電郵：ACCID@tlb.gov.hk)。