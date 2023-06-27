國泰客機事故｜急煞釀11傷　運輸及物流局：一個月內發布初步報告

撰文：凌逸德
出版：更新：

國泰航空CX880客機上周六（24日）凌晨在赤鱲角機場準備起飛前往美國洛杉磯，但機組人員偵察到技術故障需立即終止起飛，飛機返回登機閘口，機組人員疏散293名乘客，乘客由艙門逃生滑梯離開飛機，有11名乘客逃生時受傷。

運輸及物流局回覆《香港01》查詢指，當局高度關注是次意外，民航意外調查機構已著手展開調查，初步調查報告將於一個月內公布，民航署亦會與航空公司跟進事故調查進度。

民航處早前回覆表示，處方空管塔台當日凌晨約0時20分，接獲一架由香港飛往洛杉磯的國泰航空CX880航班，報稱機組人員偵察到技術故障而終止起飛。飛機返回登機閘口後，於0時41分，機組人員向塔台報稱左邊主輪軚着火，並啟動措施疏散乘客。民航處即時按照既定程序，通知消防局及其他相關單位。根據所得資料顯示，有11名乘客在疏散過程中受傷送院。
國泰航空事發後發聲明指，CX880由香港飛往洛杉磯航班，因機組人員偵察到技術故障，按照標準程序終止起飛，機上載有17名機組人員和293名乘客，飛機返回登機閘口後，機組人員啟動預防性措施疏散乘客，安排乘客由6個艙門逃生滑梯離開飛機，知悉有11名乘客在疏散過程中受傷送院。

+3
國泰客機事故｜專家解釋輪胎凹陷原因　籲乘客逃生勿帶行李免阻礙國泰客機事故｜急煞期間機輪疑曾冒火光　2婦逃生腳骨折國泰客機事故｜網片直擊乘客逃生梯前驚叫不想死　11人傷2人留醫國泰客機事故｜乘客忍淚小紅書述逃生經過：滑滑梯踩到人很抱歉國泰客機事故｜李施嬅歷驚險一夜：高速時踩brake停、啲嘢冧晒國泰客機事故釀11傷　其中一組尾轆多個輪胎變形洩氣國泰發出事故聲明　因技術故障終止起飛　11名乘客疏散受傷送院國泰客機車轆故障釀11傷　目擊者︰聽到巨響後4條逃生梯彈出國泰航空客機尾轆故障　逃生梯打開　機上11人受傷
突發
國泰航空