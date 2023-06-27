國泰客機事故｜急煞釀11傷　運輸及物流局：一個月內發布初步報告

國泰航空CX880客機上周六（24日）凌晨在赤鱲角機場準備起飛前往美國洛杉磯，但機組人員偵察到技術故障需立即終止起飛，飛機返回登機閘口，機組人員疏散293名乘客，乘客由艙門逃生滑梯離開飛機，有11名乘客逃生時受傷。



運輸及物流局回覆《香港01》查詢指，當局高度關注是次意外，民航意外調查機構已著手展開調查，初步調查報告將於一個月內公布，民航署亦會與航空公司跟進事故調查進度。



民航處早前回覆表示，處方空管塔台當日凌晨約0時20分，接獲一架由香港飛往洛杉磯的國泰航空CX880航班，報稱機組人員偵察到技術故障而終止起飛。飛機返回登機閘口後，於0時41分，機組人員向塔台報稱左邊主輪軚着火，並啟動措施疏散乘客。民航處即時按照既定程序，通知消防局及其他相關單位。根據所得資料顯示，有11名乘客在疏散過程中受傷送院。

國泰航空事發後發聲明指，CX880由香港飛往洛杉磯航班，因機組人員偵察到技術故障，按照標準程序終止起飛，機上載有17名機組人員和293名乘客，飛機返回登機閘口後，機組人員啟動預防性措施疏散乘客，安排乘客由6個艙門逃生滑梯離開飛機，知悉有11名乘客在疏散過程中受傷送院。