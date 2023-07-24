澳門政府被揭4200萬建第2座觀音像　惹近萬人聯署反對今決定停建

澳門日前爆發「水庫觀音像事件」，澳門政府被揭發「先斬後奏」將原來預定兩億多元的黑沙青少年活動體驗營項目，提高7倍至到16億元，當中便包括耗資4,236萬元計劃興建的觀音像，即澳門再興建第二座觀音像，連日來引起社會廣泛討論。



傳新澳門協會今（24日）遞交有近9,000人的實名聯署，反對當局的工程。澳門政府並於同日公布，考慮計劃本意為市民提供休閒場所，不希望引發社會分歧及爭議，故決定停建觀音像項目。澳門立法會議員林宇滔認為，今次事件為民間疫情以來，累積已久的反彈，因此期望當局可繼續謙卑聆聽民意。



澳門原來已在新口岸建有觀音像，於1999年落成。（資料圖片）

澳門政府原計劃耗資4,236萬元 建第二座觀音像

澳門政府「行政當局投資及發展開支計劃」資料顯示，黑沙青少年活動體驗營（黑沙歷奇營）2021年至2024跨年度的總預算原為2.29億元。但據澳門政府於7月18日公布的方案，其預算突然飆升7倍至16億元，當中便包括黑沙水庫工程方案，以及耗資4,236萬元計劃興建的觀音像。

該觀音像預計豎立在黑沙水庫旁、高28米，目前原有的植物迷宮已被剷平，正整地進行基礎工程。傳新澳門協會指出，該計劃從未包括黑沙水庫，不解澳門政府為何沒有經公開招標，於4月時將觀音像工程直判予一間廣州公司，但沒有對外公布內容，質疑為「先斬後奏」，並要求當局解釋及交代，更隨即發起聯署活動。

澳門立法會議員林宇滔。（林宇滔Facebook圖片）

林宇滔︰7.10突然收到居民投訴黑沙水庫被封

澳門立法會議員、傳新澳門協會副會長林宇滔，今日向《香港01》表示，早前7月10日收到遠足人士投訴指，黑沙水庫入口突然被封鎖，他翌日到現場視察亦大吃一驚，「黑沙水庫招牌都拆埋落嚟，做乜會咁樣呢？之後搵返資料，先知原來有個雕塑工程，連我哋都唔知。」

林宇滔指，澳門政府其後經質詢後才回應事件，才得知當地正興建觀音像工程。但他強調，原定規劃的黑沙歷奇營，其範圍並不包括黑沙水庫，而更匪夷所思是，身為主角的黑沙歷奇營工程卻未外判。「黑沙海灘就黑沙海灘，黑沙水庫就黑沙水庫，係兩個地方嚟。」

首日有約5000人簽署反映民間反彈

林宇滔透露，其協會所發起的聯署，首日已有約5,000個實名簽署，直至今日遞交請願時，已有近9,000個簽名。他批評，澳門政府在疫情期間一直漠視民意，今次「水庫觀音像事件」為民間累積已久的反彈，因此期望當局可繼續謙卑聆聽民意。

林宇滔並認為，今次事件反映議員及市民，仍能經合理渠道發表意見，繼續監察政府，維持法定角色。「希望話返畀大眾聽，合法監督政府係冇改變。」

澳門政府︰考慮民意決定停建觀音像項目

澳門政府今日公布，鑒於市民對黑沙水庫觀音像項目的意見各不相同，考慮到整治黑沙水庫的本意是為市民提供優質及多元的休閒場所。當局不希望因一個民生工程，引發社會分歧及爭議，故決定停止興建觀音像項目，並已通知相關公司停止開挖，同時要求盡快將土方回填。

澳門政府又指，會爭取於短期內重新開放滑草場及燒烤爐，惟吊橋及水壩頂的通道存在安全風險，仍會暫停開放。

澳門現時有一座由青銅製成、高20米的觀音像，名為「觀音蓮花苑」，位於宋玉生公園和何賢公園盡頭對開的人工島上。觀音蓮花寶座是一所佛教文化中心。中心內的展品為觀眾提供了有關儒家學說、佛教和道教等思想和宗教方面的資料。

觀音蓮花苑內除出售與蓮花苑及澳門博物館有關的紀念品外，還出售文化局的書籍和刊物，如有關澳門歷史的著作、檔案資料、文學作品和文化雜誌等。