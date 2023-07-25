香港故宮博物館門票｜9.27起成人票加至$60　凝視三星堆特展$150

香港故宮文化博物館今（25日）公布，9月27日起調整標準門票入場門票收費，成人標準門票將由50元正調整至60元，而半價特惠門票則為30元。另外，故宮文化博物館公布「凝視三星堆」特別展覽的票價，門票定價為港幣150元，半價特惠門票為港幣75元正。



香港故宮文化博物館館長吳志華表示，在檢討及釐定票價時，除考慮到來年各個重點展覽在借展、保險、運輸、布展和文物維護等各方面均涉及龐大開支外，亦希望在維持博物館的可持續營運以及市民及遊客的負擔能力之間取得平衡。



香港故宮文化博物館。（資料圖片）

香港故宮文化博物館表示，為維持博物館營運可持續性，繼續向公眾呈獻更多優質展覽及節目，將由9月27日起調整標準門票的入場門票收費，成人標準門票將由50元正調整至60元，可參觀常設展廳1至7，而半價特惠門票則為30元。

另外，故宮文化博物館並公布「凝視三星堆」特別展覽的票價，持票者亦可參觀常設展廳1至7及「百樣玲瓏──卡地亞與女性」特別展覽，門票定價為港幣150元正，半價特惠門票為港幣75元正。至於，其他特別展覽的門票價格，日後將適時公布。

故宮博物館稱，博物館須以自負盈虧的方式營運。除西九文化區管理局提供部分資金外，博物館主要倚靠門票、企業贊助、場地租賃及會員年費等收入以維持高水平的展覽和活動以及日常營運開支。

館長吳志華指，在檢討及釐定票價時，除考慮到來年各個重點展覽在借展、保險、運輸、布展和文物維護等各方面均涉及龐大開支外，亦希望在維持博物館的可持續營運以及市民及遊客的負擔能力之間取得平衡。

至於，新一年「香港故宮之友」四個全年會籍類別價格將維持不變，包括個人（港幣600元）、雙人（港幣1,000元）、青年及長者（港幣300元）及家庭（港幣1,200元，包括兩位成人及一位7至11歲小童或全日制學生）。