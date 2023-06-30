七一優惠｜食玩行著數一覽　逾千食肆71折　免費入馬場、坐輕鐵

為慶祝新冠疫情復常後首個回歸紀念日，政府早前牽頭並聯同社會各界推出多項免費入場及相關七一優惠，其中政府將免費開放康文署轄下多個設施及博物館，包括西九故宮博物館及M+等；飲食業界逾1,400間食肆，也會響應活動推出多個優惠，包括麥當勞11蚊兩件菠蘿吉士批等。



為鼓勵市民出行慶祝，港鐵也宣布當日坐輕鐵及其接駁港鐵巴士免費，電車七一起推出一連五個免費日，多條渡輪線也有免費乘搭優惠。《香港01》整合多個七一優惠、免費入場及交通安排等，讓市民在假期中暢遊全港。



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香港開心購物節開鑼：

香港零售管理協會將於7月1日至8月31日，舉辦「香港開心購物節 - 食玩買返晒嚟」，聯同近150個品牌，共約6,000間零售商舖，提供價值約15億元禮遇。

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折扣優惠：

1、食肆優惠



飲食業界昨（30日）公布，合共有1,452間食肆包括連鎖快餐店，將在七一當天就指定菜式、套餐或餐飲提供71折優惠，當中包括麥當勞11蚊可享菠蘿吉士批兩件；大家樂則特設七一回歸冬瓜盅二人小菜套餐，優惠價折後99元，但優惠僅限部份分店提供。

7月1日 逾千食肆提供71折優惠詳情：



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2、商場優惠



新地早前宣布旗下12大商場，包包東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC，響應政府號召， 將於7月1日推出七大優惠，部份優惠提案更擴展至全月供應。

3、本地魚菜直送7日七一折優惠



政府表示，7月1日至7月將有一連7日的的七一折優惠，市民可經手機應用程式「本地魚菜直送」購買魚類統營處、蔬菜統營處特定產品，並享七一折優惠。

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免費入場：

1、西九香港故宮文化博物館及M+



西九文化局宣布，M+各個展覽以及香港故宮文化博物館7個專題展覽（展廳1至7）將於7月1日（星期六）開放予公眾免費參觀。參觀故宮文化博物館訪客可於6.21起經博物館網站、西九文化區網站或手機應用程式、「購票通」網上購票平台預訂7月1日的免費標準門票。於當日參觀M+的訪客則毋須提前預約。

今次慶回歸免費開放將涵蓋M+所有展覽，故宮文化博物館則可免費參觀展廳1至7，但兩個特別展覽包括《百樣玲瓏──卡地亞與女性》及《金彰華彩──香港故宮文化博物館與夢蝶軒藏古代金器》則不包括在內。

西九文化區管理局發言人表示，香港故宮文化博物館7個專題展覽將於7月1日免費開放，明天（21日） 下午三時起於網上預約。（資料圖片/ 廖雁雄攝）

2、康文署設施



政府指，七一回歸當日，康文署轄下大部份設施會供市民免費使用，當中包括羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道；戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場和高爾夫球設施；公眾游泳池；水上活動中心艇隻，合共25個設施。

康文署將於25日起在各區「康體通」櫃枱及網上預訂系統，以先到先得方式預訂7月1日未被團體預訂的康樂設施，而每人只可預訂一節免收費的康樂設施，不論類別。

3、博物館



康文署7月1日也會免費開放轄下香港科學館和香港太空館的常設展覽，以及多個專題展覽，包括香港文化博物館的「虛擬凡爾賽宮之旅」展覽、「無中生有——香港電影美術及服裝造型展」、香港科學館的「天生我『材』——材料科學與設計」展覽，以及香港藝術館的「香港賽馬會呈獻系列：米羅的詩想日常」展覽。

免費入場博物館包括：香港藝術館、香港文化博物館、香港歷史博物館、孫中山紀念館、茶具文物館、香港鐵路博物館、香港海防博物館、葛量洪號滅火輪展覽館、羅屋民俗館、李鄭屋漢墓博物館、上窰民俗文物館、香港電影資料館、三棟屋博物館、油街實現和香港視覺藝術中心等。

4、馬場



馬會指出，市民7月1日可免費進入沙田及跑馬地馬場公眾席，場內指定場畔快餐廳提供七一折優惠。沙田馬場會舉行特備節目，有歌手炎明熹及電視節目「中年好聲音」3名優勝者表演。

沙田馬場會於7月1日舉行10場黃昏賽事，當中第三場為「粵港盃」，第四場為「香港回歸盃」。

5、活化歷史建築



活化歷史建築下12項目安排免費導賞團服務，及加強現有免費服務。

交通優惠：

1、港鐵抽獎及輕鐵免費



港鐵宣布，7月1日當日會透過MTR Mobile抽獎送出7.1萬份本地車程票，以及26張全年免費車票，但不包括機場快綫、高鐵，以及東鐵綫頭、羅湖站及落馬洲站。

港鐵7月1日也會提供免費輕鐵及港鐵巴士服務，但港鐵巴士不包括東鐵綫範圍的接駁巴士。乘客於當天進出輕鐵站或登上港鐵巴士時無需拍卡或付車費。

▼港鐵「七一，全年免費搭」抽獎步驟▼



港鐵將會於7月1日提供免費輕鐵及港鐵巴士服務。

2、免費渡輪



市民在7月1日可免費乘坐以下航線：

天星小輪來往尖沙咀及灣仔；

富裕小輪往來中環至紅磡航線；

水上的士的尖東-中環-灣仔-西九龍循環航線；

當天生日的市民則可「加碼」免費乘搭：

富裕小輪屯門至大澳；

北角至觀塘線渡輪；

東方之珠維港遊航班；

富裕小輪渡輪歡樂時光·維港遊航班；

幻彩詠香江·維港遊航班 (海上自助餐可享71折優惠)；

紫醉金迷·維港遊航班。

天星小輪。（林靄怡攝）

3、電車



電車7月1日起將一連五日免費。

4、九巴



九巴早前已宣布推出「夏日賞童遊」活動，7月1日及2日小童免費搭車，不限次數。7月1日亦會特別展出「夏日賞童遊」主題巴士，早上10時至中午12時到訪馬鞍山市中心巴士總站，下午2時至4時則到訪荃灣如心廣場巴士總站，與市民合照，到場人士可獲禮品一份，數量有限。

5、機場



機場管理局在七一當天會在香港國際機場客運大樓向旅客派發備有行李送達通知功能的「行李通」（MyTAG）行李牌。