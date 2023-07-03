香港故宮｜開館一年錄126萬觀眾　新51件文物與「皇后之寶」亮相

香港故宮文化博物館開幕一年，館長吳志華今日（3日）表示，至今共有126萬名觀眾入場，當中內地訪客佔五成，海外訪客佔一成。



由故宮博物院借展的新一批共51件珍貴文物今日亮相，展出時間為期3個月，大部分是首次在香港展出，其中包括國家一級文物、清初封錫爵的「封錫爵款白菜式筆筒」，為少數以白菜為題材的竹雕工藝品，此外，目前唯一存世的「皇后之寶」，是冊封皇后時使用的金印，亦於同期亮相。



目前已知唯一的存世「皇后之寶」，是冊封皇后時使用的金印，重約40磅的寶壐，是1922年前宣統帝溥儀大婚時授予婉容，代表皇后尊貴的身份與地位。（陳葆琳攝）

香港故宮文化博物館今日（3日）慶祝開幕一周年，西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀及香港故宮文化博物館館長吳志華於博物館內向首100名入場訪客，贈送博物館的文創精品，以答謝公眾的支持。

香港故宮文化博物館館長吳志華指，除了9個開幕展覽之外，博物館過去一年舉辦了3個特別展覽，錄得10萬名觀眾入場，逾200件文物分批展出。

截至昨日（3日）博物館共錄得126萬名觀眾，單是七一回歸假期，已有7,648名觀眾入場，破開館以來記錄；截至今年5月，內地訪客佔五成，海外訪客佔一成。博物館目前有1.8萬名會員，共有400贊助人，過去一年，博物館共派發了12萬張免費門票予弱勢社群，以及安排7萬名學生、老師、校長等教育界人士免費參觀。

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由故宮博物院借展的第五批新輪換展品，共51件珍貴文物，已於展廳1、2 及5亮相，展出時間為期3個月，直至今年9月下旬，大部分是首次在香港展出，包括在展廳五「器惟求新——當代設計對話古代工藝」展出的兩件屬國家一級文物的的竹刻：明末竹刻家濺潑的「澳澄款松樹紋壺」，以及清初封錫爵的「封錫爵款白菜式筆筒」。

展廳一「紫禁萬象——建築、典藏與文化傳承」展出細緻描繪光緒帝大婚典禮場景的「交泰殿陳設冊寶圖」(《光緒帝大婚典禮全圖》)，以及目前已知唯一的存世「皇后之寶」，是冊封皇后時使用的金印。金印為重約40磅的寶壐，是1922年前宣統帝溥儀大婚時授予婉容，代表皇后尊貴的身份與地位。由於前朝金寶常被熔化以重新利用，故此皇后金寶能存留至今，實屬珍貴。

此外，展廳二「紫禁一日——清代宮廷生活」新輪換的展品中有版畫珍品 「花園正面」(《圓明園西洋樓二十景圖》)，刻畫出清代皇家園林圓明園秀美瑰麗的景觀，體現了中國與歐洲繪畫與造園風格的融合。

博物館將由今年7月開始，停止星期三免費開放予公眾參觀展廳1至7的安排，吳志華表示，星期三免費門票的預約經常爆滿，但最後出席的觀眾只有35%，其他門票則已浪費，希望可以將門票留給有需要人士，博物館已陸續尋找團體及個人贊助免費門票，希望未來一年至少再提供12萬門票。

他又指，目前正在進行門票檢討工作，坦言，「博物館營運不能做到收支平衡」，目前故宮文化博物館營運的可收回成本已超過四成，已算相當之高。