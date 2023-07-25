的士投訴首季2476宗較去年同期增1.4倍　主涉拒載、駕駛行為不當

交通諮詢委員會轄下的交通投訴組今日（25日）公布2023年第一季度報告，共接獲9,798宗投訴及建議，當中與公共交通服務有關的個案由上季的8,441宗上升至今季的8,680宗，而有2,476宗涉及到有關的士服務投訴及建議，較去年同期（2022年第一季）的1,013宗大增逾1.4倍，有1,059宗涉及到司機行為及工作表現。



2023年4月5至10日警方打擊的士濫收車資等罪行



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有關的士服務投訴及建議的分類中，有1,059宗與司機行為及工作表現有關，較2022年同季的407宗大增兩倍以上，當中621宗個案涉及拒載、367宗涉及舉止無禮和不守規矩，另外共71宗涉及兜客、拒絕駛達目的地、未有展示司機證及不正確展示司機證。

除司機行為及工作表現的投訴及建議，有541宗涉及到司機駕駛不當、417宗涉及「兜路」及275宗涉及司機濫收車資，分別均較去年同期大增近一倍至4倍不等。

交通投訴組在2023年第一季共接獲9,798宗投訴及建議，當中純粹提出建議的有352宗，其中88%關於公共交通服務、8%關於執法事宜、2%關於交通情況，而與公共交通服務有關的個案，由上季的8,441宗上升至今季的8,680宗。

在今季，8,114宗個案的調查工作已經完成。在這些個案中，有6,721宗（82%）證實成立，而不成立的個案有19宗，少於1%，其餘1,374宗則因證據不足而無法追查。就證實成立的個案而言，有關政府部門及公共交通機構已採取措施，以改善相關情況，或正考慮可以解決問題的方法。在這些個案中，有56名駕駛者被警方票控。