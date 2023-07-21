易通行｜羅淑佩稱有注意的士業問題：但幾時先做到佢哋百分百滿意

不停車繳費「易通行」周日（23日）於紅磡海底隧道，運輸署將於當日凌晨1時起分階段實施臨時交通安排，運輸署署長羅淑佩呼籲市民屆時盡量不要駛經紅隧，「最好嗰一晚都出少啲夜街啦。」



對於的士「司機卡」偵測不良問題未解決，羅淑佩指，署方在努力解決問題，「唔係我哋有冇注意到嘅問題，而係幾時先至會做到佢哋百分百滿意，營辦商亦己經改善的士司機專用應用程式。」



▼7月19日 運輸署交代紅磡海底隧道實施「易通行」安排▼



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紅隧為首條實施「易通行」的過海隧道，當日9條通宵專營巴士路線及1條通宵專線小巴路線需要改行東隧或西隧。羅淑佩於香港電台節目《千禧年代》呼籲外出市民及駕駛人士應預早計劃路線：「大家唔好揸車啦嗰一晚。可以唔好揸車就唔好揸車啦。」

她又提及，封路之後不會准許車輛停泊在收費亭之前等候，警員屆時會於路口指示市民離開封路範圍，轉行車隧及西隧。乘搭的士的市民則應盡早與司機溝通駛經哪一條替代路線，她呼籲說：「最好就嗰一晚，大家都出少啲夜街啦......有工作需要嘅，就及早計劃同溝通好個行程。」

▼7月23日凌晨 紅隧推易通行前封路安排▼



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署方於紅隧加裝鏡頭協助識別車輛，羅淑佩指，紅隧為繁忙及擠塞的隧道，香港人「揸車」寸土必爭，車輛與車輛之間的距離較近，切線較為緊張，希望保持紅隧的準確率及其他「易通行」的隧道相若，署方會依據偵測情況，有需要或會在隧道管內再加裝鏡頭。她續指，車輛之間的距離與偵測系統有關係，如果前方是一輛巴士，「真係轉唔到，唔係講笑」，希望駕駛人士與其他車輛留有合適空間，但能理解駕駛習慣不是一時三刻可以調節，加裝鏡頭只是希望可以更為准確和提供核實功能。

運輸署署長羅淑佩。（資料圖片／梁鵬威攝）

對於的士業界反映「司機卡」偵測不良，羅淑佩表示，去年起已安排特別人手去照顧業界需要，上星期他們提出問題，署方每天均與業界保持聯絡。她指，的士司機專用的繳費應用程式推出之後，業界反映增加功能、轉換模式，「我哋每一樣都做緊，亦都做咗」。她指，應用程式每次改變，都有需要更新或改善的地方，「並唔係我哋有冇注意到嘅問題，而係幾時先至會做到佢哋百分百滿意啫，我哋仲係到努力嘅。」

對於周一（17日）推出的專用的士司機專用應用程式失效，她回應指「唔知係咪load唔到」，但得悉如果幾千個甚至幾萬人一次過下載二維碼，需要很長時間，營辦商己經改善。她說，知道業界希望改善應用程式版面，署方亦正進行相關工作。

對於業界稱仍有11%至15%的士未能偵測「司機卡」，羅淑佩回應稱，「我見到200架左右（來檢查），對應18,000架的士，不是數目比例那麼大，我想重申繳付隧道費是車主責任。」