20名優秀的士司機獲加許　運輸署：擬引入記分制提升業界服務質素

的士服務質素委員會今（14日）與運輸署合辦的的士服務嘉許計劃2022頒獎典禮，評審委員會在483名獲提名的士司機中，選出20名「優秀的士司機」，揚他們服務表現卓越及致力為乘客提供優質的士服務。



運輸署表示，正建議引入的士司機違例記分制度，以加強對的士司機不當行為的阻嚇力，並有助提升的士業界整體形象及服務質素。



2司機獲頒「好人好事」大獎 表揚行程中提供傑出服務

的士服務質素委員會與運輸署為20名「優秀的士司機」頒獎，表揚其服務表現，當中在網上公眾投票得票最多的一位司機同時獲頒發「最受歡迎的士司機」大獎，於行程中提供傑出服務的兩位司機亦同時獲頒發「好人好事」大獎。

運輸署署長暨委員會主席羅淑佩致辭時，指欣悉的士司機及市民對嘉許計劃的參與程度持續上升，反映市民支持表揚優良服務的的士司機以及管理團隊，並鼓勵司機和乘客繼續推廣的士行業的優秀行為和表現。

運輸署指，評審委員會根據過往兩年在的士服務質素管理、利用創新科技提升的士服務營運效率和質素及社會責任三方面的表現作為評分準則，選出一個「優秀的士服務管理團隊」，以表揚他們自發改善的士服務質素，並有效管理轄下車隊以及司機，以提供優質的士服務予乘客。

該署強調，十分關注的士司機的質素，包括他們的健康及駕駛態度，會繼續舉辦安全駕駛研討會及「至fit安全駕駛大行動」，發放安全駕駛和駕駛者健康信息。另外，運輸署建議引入的士司機違例記分制度，以加強對的士司機不當行為的阻嚇力，並有助提升的士業界整體形象及服務質素。