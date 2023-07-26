猴痘｜累計16男染疫4宗未知源頭　本地或爆發　政府設疫苗中心

衞生防護中心今日（26日）表示，至今累計16名男子感染猴痘，本月錄得的個案佔一半，有4人屬源頭不明的感染個案，反映猴痘病毒可能正在本地高風險群組中傳播，可能出現爆發情況。

中心指，確診的16人中，有13從未打針或未打齊兩針，強烈呼籲高風險人士盡快接種疫苗，以預防猴痘。當局明日（27日）起將於衞生防護中心大樓二樓，增設為指定猴痘疫苗接種中心，有需要人士今日起可透過電郵或預約專線預約打針。



衞生防護中心大樓2樓將新增為指定猴痘疫苗接種中心。（資料圖片）

衞生防護中心指，明日起增設的指定猴痘疫苗接種中心，位於旺角亞皆老街147C號衞生防護中心大樓2樓，逢星期一至五朝九晚八運作，高風險目標群組人士由今日起可透過電郵（mpv_booking@dh.gov.hk），或在辦公時間致電預約專線2547 1900預約打針。

曾與陌生人發生性行為

中心指，本港至今錄得16宗猴痘個案，患者均為男性，年齡介乎25至59歲，其中8宗為本月錄得的個案，佔整體一半。流行病學調查顯示，該8宗個案涉及男男性接觸者，曾於潛伏期內進行高風險性行為，包括與陌生人發生性行為，其中4人並無外遊紀錄。

初步調查顯示，該4宗個案屬源頭不明的本地感染個案，反映猴痘病毒可能正在本地高風險群組中傳播，不排除可能出現爆發情況。當局指，正與服務本地高風險群組的非政府機構合作，向目標群組傳遞健康信息。

衞生防護中心7月19日公布一名40歲男病人確診猴痘。（資料圖片／Ｇetty Image）

當局又指，至今錄得的16宗個案中，當中11名病人未有接種猴痘疫苗，另外兩人亦未有完成接種兩劑疫苗。疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會建議須接種兩劑疫苗，而曾接種天花疫苗的人士則只需接種一劑。

當局呼籲高風險目標群組人士，包括曾進行高風險性行為，例如男男性接觸者、擁有多名性伴侶、性工作者、過去十二個月有性傳播感染史的人士，應避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸，並採取預防措施，特別是需盡快接種疫苗。

政府的猴痘疫苗接種計劃於去年10月5日展開，在計劃下，屬高風險目標群組（包括曾進行高風險性行為、負責照顧猴痘確診病人的醫護人員、處理動物傳染痘病毒的實驗室人員，以及當本港動物出現猴痘個案時有較高暴露風險的照顧動物人員）的香港居民可以自願形式接種猴痘疫苗。截至上月30日，已接種超過一萬劑次。

當局又指，除了新增的指定猴痘疫苗接種中心，高風險目標群組人士亦可於衞生署轄下全部社會衞生科診所接種猴痘疫苗，無需預約，而衞生署九龍灣綜合治療中心，以及醫院管理局伊利沙伯醫院和瑪嘉烈醫院的特別內科診所，亦可打針。相關地點包括：

．柴灣社會衞生科診所



．灣仔男性社會衞生科診所



．灣仔女性社會衞生科診所



．油麻地男性社會衞生科診所



．油麻地女性社會衞生科診所



．容鳳書社會衞生科診所



．粉嶺社會衞生科診所和屯門社會衞生科診所



．衞生署九龍灣綜合治療中心



．伊利沙伯醫院的特別內科診所



．瑪嘉烈醫院的特別內科診所

