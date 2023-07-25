猴痘｜多2宗　男子內地發病後來港求醫　潛伏期歐遊有高風險接觸

衞生防護中心今日（25日）公布正調查兩宗猴痘（monkeypox）確診個案，涉及兩名32歲有健康良好的男病人。



首名個案於上周一（17日）於內地出現皮疹、水疱及淋巴結腫大，其後於上周四（20日）起出現發燒、頭痛及肌肉痛，在病發後的本周日（23日）抵港，並於同日到伊利沙伯醫院求診。根據病人提供的資料和初步調查，病人並非居於香港，於潛伏期內曾到訪意大利及法國，並於當地逗留期間曾有高風險接觸。



另一名個案則在7月21日起出現淋巴結腫大，並於翌日開始出現皮疹。他昨日（24日）分別向私家醫生及天水圍醫院求診，同日獲轉介至屯門醫院。初步調查顯示，他於潛伏期內曾在香港有高風險接觸。



衞生防護中心7月19日公布一名40歲男病人確診猴痘。（資料圖片／Ｇetty Image）

潛伏期歐遊男子非居於香港 無接種疫苗

衞生防護中心指，港再增兩名猴痘個案，涉及兩名32歲健康良好的男病人。首名個案於上周一（17日）於內地出現皮疹、水疱及淋巴結腫大，其後於上周四（20日）起出現發燒、頭痛及肌肉痛，在病發後於本周日（23日）抵港，並於同日到伊利沙伯醫院求診。根據病人提供的資料和初步調查，病人為港人，並非居於香港，沒有接種疫苗，於潛伏期內曾到訪意大利及法國並於當地逗留期間曾有高風險接觸。

本地個案曾在香港有高風險接觸

另一名患者則在上周五（21日）起出現淋巴結腫大，並於翌日開始出現皮疹。他昨日（24日）分別向私家醫生及天水圍醫院求診，同日獲轉介至屯門醫院。初步調查顯示，病人為港人，同樣沒有接種疫苗，他於潛伏期內曾在香港有高風險接觸。

衞生防護中心公共衞生化驗服務處昨晚及今日分別確認兩名病人的樣本測試結果對猴痘病毒呈陽性。他們仍然留院，現時情況穩定。中心暫未發現兩宗新增個案有流行病學關連，亦未有發現他們與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭。中心會將個案通報世界衞生組織及內地有關當局。