猴痘｜兩男先後確診　20歲青年潛伏期到訪日本有高風險接觸

衞生署衞生防護中心今日（18日）公布，接獲兩名男病人猴痘呈陽性，分別為20歲及57歲，目前正留院，情況穩定。二人並無流行病學關連，其中一人潛伏期間曾到訪日本，期間並有高風險接近；而另一人則曾到訪泰國及澳門，正調查潛伏期內的高風險接觸。



中心提醒，風險較高的人士一旦出現猴痘相關病症，應盡快求醫。衞生署由去年起已展開疫苗接種計劃，六個高風險群組人士毋須預約，可到社會衞生科診所接種。



衞生防護中心7月18日公布，先後有一名20歲及57歲男病人確診猴痘。（資料圖片／Ｇetty Image）

57歲病人潛伏期曾到泰國及澳門 仍調查高風險接觸史

衞生防護中心公布，首宗猴痘個案涉及一名20歲男病人。他過往健康良好，7月8日開始發燒，並於7月10日出現皮疹，直至7月16日到瑪嘉烈醫院求醫。根據病人提供的資料，他在潛伏期內曾到訪日本，而初步調查亦顯示，他到訪日本期間曾有高風險接觸。

至於第二宗個案涉及一名57歲男病人。他患有長期病患，7月10日開始出現皮疹，並於7月13日獲家庭醫生轉介至屯門醫院求醫。而初步調查顯示，他於潛伏期內曾到訪泰國和澳門，但是否有高風險接觸則仍在調查中。

兩名病人仍然留院 情況穩定

衞生防護中心指，轄下公共衞生化驗服務處今日確認兩名病人呈陽性，兩人仍然留院，現時情況穩定。中心暫未發現兩宗新增個案之間，以及與本港早前錄得的猴痘確診個案，有流行病學關連。現時正進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭，並將個案通報世界衞生組織。

衞生防護中心提醒，早前已設立猴痘電話熱線（2125 2373），逢周一至五上午9時至下午5時運作，公眾假期除外，以便懷疑或憂慮曾與確診病人有高風險接觸的人士，尤其是男男性接觸者，或曾與陌生人發生性行為，可致電查詢。

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猴痘不經空氣、飛沫、社交接觸傳播

衞生防護中心亦提醒，尤其暴露風險較高的人士，需採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物，作密切身體接觸。一旦出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等症狀，應盡快求醫。

衞生防護中心表示，猴痘一般不會經空氣或飛沫傳播，亦不會經社交接觸傳播，良好個人及手部衞生有助預防經接觸感染病毒。而政府已於去年9月啓動「猴痘準備及應變計劃」下的戒備級別，並會因應情況，不時評估風險。

圖為美國疾病控制和預防中心（CDC）在2003年提供的顯微鏡照片，左邊為猴痘病毒。（AP）

6個高風險群組可自願接種猴痘疫苗

衞生署為高風險群組提供接種猴痘疫苗的計劃，已於去年10月5日展開。以下高風險目標群組人士可自願接種猴痘疫苗，包括：

1. 曾進行高風險性行為，例如擁有多名性伴侶、性工作者、過去12個月有性傳播感染史

2. 負責照顧猴痘確診病人的醫護人員

3. 處理動物傳染痘病毒的實驗室人員

4. 當本港動物出現猴痘個案時有較高暴露風險的照顧動物人員



6間社會衞生科診所提供猴痘疫苗接種

上述人士可於衞生署轄下6間社會衞生科診所，接種猴痘疫苗並毋須預約，包括灣仔男性社會衞生科診所、灣仔女性社會衞生科診所、油麻地男性社會衞生科診所、容鳳書社會衞生科診所、粉嶺社會衞生科診所和屯門社會衞生科診所。

此外，衞生署九龍灣綜合治療中心，以及醫管局伊利沙伯醫院、瑪嘉烈醫院的特別內科診所，將繼續為到診者提供猴痘疫苗接種服務。