猴痘｜40歲男確診曾打兩針　潛伏期在港有高風險接觸料屬本地個案

衞生防護中心今日（13日）公布正調查一宗猴痘（monkeypox）確診個案，涉及一名40歲有長期病患男病人，他於本周一（10日）開始出現局部皮膚潰瘍，昨日（12日）到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診，證實確診猴痘。病人為港人，已接種兩劑猴痘疫苗，潛伏期沒有外遊，並曾於潛伏期內在香港有高風險接觸，料屬源頭不明本地個案。



衞生防護中心7月13日公布一名40歲男病人確診猴痘。（資料圖片／Ｇetty Image）

衞生防護中心指，一名40歲有長期病患的男病人，於本周一開始出現局部皮膚潰瘍，並於昨日到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診。衞生防護中心公共衞生化驗服務處今日確認病人的樣本測試結果對猴痘病毒呈陽性。署方已安排病人入住瑪嘉烈醫院，現時情況穩定。

病人為港人，潛伏期內沒有外遊，於潛伏期內曾在香港有高風險接觸。衞生防護中心表示，初步調查顯示，暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭。病人已接種兩劑猴痘疫苗。

政府已於去年9月啓動猴痘準備及應變計劃下的戒備級別，並會因應最新的科研實證和發展，不時評估風險，並採取相應的防控措施。衞生署為高風險群組提供接種猴痘疫苗的計劃已於去年10月5日展開。

在計劃下，以下高風險目標群組人士可以自願形式接種猴痘疫苗：曾進行高風險性行為，例如擁有多名性伴侶、性工作者、過去12個月有性傳播感染史；負責照顧猴痘確診病人的醫護人員；處理動物傳染痘病毒的實驗室人員；及當本港動物出現猴痘個案時有較高暴露風險的照顧動物人員。