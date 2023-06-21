指同袍說：你老婆畀我X　警員稱感冒犯覺遭性騷擾　入稟求賠16萬

警署報案室工作的警員，聲稱因稱呼駐守槍房的高級警員為「大佬」，並發生口角後結怨，報案室警聲稱之後常遭對方留難，警方曾作出調庭，他亦有向對方道歉，惟該高級警之後仍常嘲諷他，並向他說：「你老婆畀我X」及「阿媽畀我X」等話，報案室警感到冒犯，認為這些話屬性騷擾及性別歧視，他自行入稟區域法院，要求該同袍賠償16萬元，又指警務處未能為僱員提供安全環境，亦要就事件負責，要求法庭亦下令處方向慈善機構捐出16萬元。



原告是吳漢森（譯音），被告是林文龍（譯音，下稱：首被告）及香港警務處。

原告吳漢森認為同袍林文龍涉性別歧視，自行入稟要求賠償16萬元。.

稱呼首被告是大佬發生口角

原告在自行寫的入稟狀透露，案發時他和首被告均駐守荃灣警署，原告在報案室工作，首被告則槍房工作。2020年7月22日，原告到槍房歸還裝備時，叫了首被告一聲「大佬」，當時正在清理枱面的首被告說：「呢度無大佬，叫師兄。」兩人因態度問題爭執。兩日後原告歸還子彈時故意逐一交出，首被告質疑原告情緒有問題，認為他不宜拿，並作出投訴。

已向對方道歉之後仍遭嘲諷

兩人在上司安排下面談，希望能解決事件，原告亦向首被告道歉。惟原告聲稱之後在警署內有涉及他的傳聞，他在警署內遇見首被告時，亦會遭首被告嘲諷。

聽首被告話後擔心妻及母安危

2021年6月19日，原告到槍房時，首被告不斷向他叫嚷，並說：「你老婆畀我X」、「你阿媽比我X，生咗你個衰仔……」原告指首被告翌日有向他道歉，但他沒有接受，認為首被告的言語冒犯，且涉性騷援並屬性別歧視，他亦擔心其妻及母的安危。

認為警方亦要負責

除首被告外，原告認為作為僱主的香港警務處，亦須就事件負責，認為警方未能為員工提供安全的環境下工作，為免員工受欺凌及性騷擾，故除要求首被告就事件賠償16萬元外，亦要求法庭下令警方須捐16萬元予慈善機構。

案件編號：DCEO 7/2023