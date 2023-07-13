督察涉望懷孕女店員胸部說好勁　再強吻兼揸對方胸　罪成還押候判

已婚高級督察到店舖取貨時，涉望著懷孕三個月相熟女店員胸部說「好勁」，之後強吻對方並揸其右胸，女店員即電召丈夫到場，丈夫稱要報警時，督察提出支付一至二百萬元換取對方不追究事件。督察因而被控非禮，及意圖妨礙司法公正罪，案件早前經過審訊，今（13日）在九龍城法院裁決，被告被裁定兩項罪名均成立，裁判官將被告還押並把案押後至7月28日判刑。



被告李卓賢，33歲，否認一項非禮，及一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪，指他於2021年11月23日，在香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期的一間店舖內，非禮X；並向X及Y提議給他們金錢，以換取X不追究他涉非禮的案件。

被告李卓賢被指在Ｘ及其夫報警後，曾跪下求放生，又稱可畀「一球」，若「一球唔夠畀夠兩球」。（朱棨新攝）

被告曾問事主X是否隆胸

女事主X早前供稱，被告是她工作店舖的熟客，得知對方是一名督察，已婚並育有兩名女兒。X亦把自己懷孕一事並告知被告。

案發當晚9時許，被告到店舖取貨，之後在店內流連。他曾望著X的胸部，又指她「好勁」，問「咁快谷奶啦？」和是否隆胸。被告之後跟著X到休息室，拉下兩人的口罩，強吻X。期間，被告伸出舌頭圖伸入X的口內，但X的咀緊閉。

揸胸後自稱飲大咗

當時懷孕3個月的X多番推被告，被告卻扯開她的衣領，並伸手入內揸她的右胸。被告停手後謂：「Sorry，X，我飲大咗。」惟X指，不覺被告有飲醉酒。

跪地求饒稱一球唔夠畀夠兩球

X隨即致電丈夫，丈夫Y到達後得知妻子遭非禮即報警。X進入休息室，被告跟隨並跪問：「一球夠唔夠？我立即開支票……我養埋你個仔…一球唔夠，我畀夠兩球你。」被告又求饒說：「唔想我囡囡無咗爸爸」、「如果警察嚟到，我就走唔到」。被告見X未有反應，撞開防火門離開，卻被X的丈夫Y制服。

被告指事主家狗犬叫「popo」

被告自辯時指，X會以「用兩個胸撞埋嚟」的方式推銷，又指X和其丈夫的政見是「黃」，會將其養的狗隻改名叫「popo」。

指事主自讚自己身材好

他當日到涉案店舖內找X取貨，事前喝了兩杯「Whiskey Highball」。他與X談及孕婦「谷奶」，X突讚自己身材好，被告聽罷感尷尬，便揶揄一句「隆胸」想轉移話題。

覺X好煩回應一聲「妖」

被告之後到休息室內查看未公開發售的貨品，X稱：「我就嚟唔做啦，阿哥，你唔係唔幫阿妹啊！」被告感此話題「好煩」，故兩度轉移話題，X便「扁嘴、想喊咁」。被告說了一聲「妖」，想離開休息室，但遭X阻擋。被告舉手向X揚一揚，X隨即發出聲音：「喂啊…喂…」，又拉扯被告，之後取手機狀似想打電話。

遭Y叉項及打到跪低

Y到達後，捉緊被告不讓他離開，又「叉頸」，被告因而大喊「救命」，「畀人打到跪低」。為了令Y放開他，他提意出錢對其子供書教學等。

案件編號：KCCC218/2022