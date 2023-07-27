颱風杜蘇芮｜發展局及轄下部門加強防範　包括處理960棵樹木

發展局昨日（26日）深夜在社交媒體表示，隨着颱風杜蘇芮逐步移近，天文台已發出一號戒備信號，預計本港天氣在未來數天將會轉壞。為免不穩天氣威脅公眾安全，發展局及轄下部門已採取多項預防措施，包括在上周颱風過後對樹木進行特別巡查，並提醒地盤及大廈工程加強防範。



包括穩固樹木、修剪斷枝或移除

在上星期颱風過後，各樹木管理部門已大致完成特別巡查行動，已處理超過960棵受颱風影響的樹木，包括穩固樹木、修剪樹木的懸吊斷枝，以及移除根基不穩的樹木等。

發展局樹木管理辦事處已再次提醒部門須加緊防備，完成各項樹木風險緩減措施；亦已向物業管理人員發出電郵，呼籲在颱風吹襲前盡快為所屬屋苑範圍內的樹木，完成檢查及樹木護養工作。

促確保棚架及天秤安全

屋宇署已向註冊建築專業人士、註冊承建商及物業管理公司發電郵，提醒採取足夠預防措施，確保建築地盤棚架及天秤安全，大廈維修或修葺工程的竹棚架和其他大廈外牆裝置（例如招牌）安全穩固，排水渠及雨水沙井暢通及運作正常，以保障公眾安全。屋宇署地盤監察組人員亦加強巡查位於主幹線道路旁的私人建築地盤，並要求有關註冊承建商採取各項預防措施，以確保地盤安全。

籲工程團隊檢視應變情況

發展局已透過工務部門提醒各工程項目團隊、顧問、承建商及駐工地工程人員保持警惕，因應工地具體情況，檢視針對惡劣天氣的應變計劃及其執行狀況，例如確保工地架設的棚架良好及穩固；所有圍街板、臨時結構及鬆散的物件已被綁好、固定或拆卸；為流動式起重機械作出適當的防風措施等。