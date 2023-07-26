颱風杜蘇芮｜近10年來影響粵東最強颱風　殘餘環流將深入內陸

據中央氣象台今日（26日）消息，颱風杜蘇芮預計於周五（28日）上午在福建中部到廣東東部一帶沿海登陸。預計可能是2017年以來登陸福建南部的最強颱風、近10年來影響廣東東部的最強颱風。

除對沿海地區的影響外，杜蘇芮登陸後，還將深入中國內陸，河北、河南、山東等地或將出現明顯降雨。



據中國天氣消息，杜蘇芮登陸後，其殘餘環流還可能深入內陸，給華北、黃淮等地帶來強降雨，威力不容小覷。

中國氣象分析師張娟介紹，28日「杜蘇芮」登陸後，其強度將會逐步減弱，並在方塊狀副熱帶高壓引導下快速北上，深入中國內陸地區；後期其殘餘環流維持時間也會較長，配合副熱帶高壓邊緣水汽的輸送，預計29日至31日，內地東部地區將出現大範圍降雨，京津冀、河南、山東等地或現大到暴雨。

需要特別警惕上述地區受地形影響可能出現的局地強降雨，像是河南北側、西側的山脈，以及山西、河北太行山脈沿山的東側，降水都會較為顯著。

目前，國家防總已將防汛防颱風應急響應提升至三級，派出4個工作組赴浙江、福建、廣東、江西協助指導防汛防颱風工作。應急管理部對工程搶險、航空救援、排澇等應急力量進行跨省區優化調整，協調落實4000餘人、5架直升機做好隨時增援準備。