MIRROR演唱會｜阿Mo為治療無連續睡超過4小時　下月再照磁力共振

MIRROR演唱會意外本月28日一周年，受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍留醫，家庭發展基金總幹事羅乃萱今晚（15日）轉發阿Mo父親、牧師李盛林的代禱信。信中透露阿Mo在過去一年的治療中，因不同的治療和體位的轉換，從沒有連續超於4 小時的睡眠時間。



信中又指， 阿Mo在下月再度安排照頸椎磁力共振，測試膀胱控制功能，並繼續觀察自主排便的能力，與及二頭肌的反應進展禱告，以幫助調整制訂前面針對復康的方案。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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MIRROR演唱會意外本月28日一周年，代禱信中提到，阿Mo在過去一年的治療中，因不同的治療和體位的轉換，從沒有連續超於4 小時的睡眠時間。不過，其父親仍感恩阿Mo可以在半年前轉到現時的第三間醫院，用這麼多治療的儀器和方案可以協助復康，「真是感恩一步步的見到曙光。」

信中又祈求，每一個復康儀器配合針對神經、肌肉、關節和身體機能的治療方案，可以在阿Mo身上產生超越的效果，使其神經系統恢復功能。

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信中又透露，阿Mo在下月再度安排照頸椎磁力共振，測試膀胱控制功能，並繼續觀察自主排便的能力，與及二頭肌的反應進展禱告，以幫助調整制訂前面針對復康的方案。

牧師李盛林在代禱信亦指，過去兩星期部分家人因病倒而不能探望及協助護理，幸好阿Mo的姊姊一家暑期回港探望及協助關懷護理，「在部分家人身體軟弱之際，正好是補位之時。」

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代禱信全文：

曙光再現 繼續盼望相信

李盛林牧師 // 啟言（阿Mo) 代禱信 51 （20230716)

「(在聖靈的帶領下) 信心就是相信我們所盼望的必定實現，信心也使我們對不能看的事有確實的把握。」（希伯來書11:1）

(一) 啟言(阿Mo)

1)「沒有持續超過 4 小時睡眠」

(禱告) 在過去一年的治療中，因不同的治療和體位的轉換，從沒有連續超於4 小時的睡眠時間。請為每一小段休息和睡眠的質素禱告，盼能爭取有更大的精神體力面對每天頻密的治療進程。

2) 「半年前曙光再現」

(感恩) 半年前轉到現時的第三間醫院，看看有這麼多治療的儀器和方案可以協助復康，真是感恩一步步的見到曙光。

(禱告) 為每一個復康儀器配合針對神經、肌肉、關節和身體機能的治療方案，能產生超越的效果，並祈求創造主的大能使阿Mo神經系統恢復功能禱告。

3) 「八月調整治療方案的可能」

(禱告) 請為在下月再度安排照頸椎磁力共振，測試膀胱控制功能，並繼續觀察自主排便的能力，與及二頭肌的反應進展禱告，以幫助調整制訂前面針對復康的方案。

（二）MO 爸媽

1) 「家人抱恙」

(禱告) 過去兩星期部分家人因病倒而不能探望及協助護理，請為家人的身體康復與健康禱告。

2) 「家人回港探望及補位」

(感恩) 感謝神，讓阿Mo的姊姊一家暑期回港探望及協助關懷護理。在部分家人身體軟弱之際，正好是補位之時。