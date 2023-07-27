懷疑冒牌芭比公仔塑化劑超法例上限4.4%　海關籲家長停止小童把玩

美國電影《Barbie芭比》近日上映後掀起熱潮。海關今日（27日）公布，經測試發現，市面一款塑膠玩偶的塑化劑「鄰苯二甲酸酯」，含量超出法例所規定的上限，多出4.4%。海關呼籲，若家長及商戶持有該款玩偶，應立即停止讓小童把玩，以及應立即下架。



在網上翻查相關相片，可發現部份內地批發商或網店，出售該款塑膠玩偶，並注明為「時尚芭比」，疑似為外國知名玩偶「芭比（Barbie）」的仿製品。



海關提醒市民留意一款不安全塑膠玩偶。（海關相片）

涉案零售商暫沒再出售相關塑膠玩偶

海關公布，早前從各區的零售商試購9款塑膠玩偶，經安全測試後發現一款塑膠玩偶，其第一類塑化劑「鄰苯二甲酸酯」，照片所見名為《Sunshine》的玩偶，佔塑化物料總重量的4.5%。惟《玩具及兒童產品安全條例》及其附屬法例列明上限最多為0.1%，即該款塑膠玩偶遠超法例規定的4.4%。

海關其後採取行動，搜查涉案零售商的11間店鋪及在各區巡查，暫時沒有再發現相關塑膠玩偶出售，調查仍在進行中。

海關︰長期攝取塑化劑危害兒童健康

海關提醒，長期攝取塑化劑或會危害兒童健康，包括對肝臟、腎臟、生殖系統和發育生長造成毒性損害。海關建議家長在購買及使用玩具時，應注意以下安全事項：

．切勿讓兒童獨自把玩玩具；



．避免讓兒童長時間接觸或舔啜塑膠玩具；



．遵照玩具上所附有的所有指示；



．檢查玩具的結構，例如是否容易破碎、有否隱蔽而鋒利的尖角、表面是否粗糙、邊緣是否銳利、縫隙是否有夾傷手指的可能性等



．如發現玩具有破損的情況，應立即停止讓兒童把玩。



出售該款玩偶即屬違法 可罰款10萬元及監禁一年

海關表示，根據《條例》的規定，任何人供應、製造或進口不安全的玩具或兒童產品，即屬違法。首次定罪最高可被判罰款10萬元和監禁一年，其後各次定罪最高可被判罰款50萬元及監禁兩年。

海關又指，市民如有懷疑不安全玩具或兒童產品的資料，可致電海關24小時熱線（2545 6182），亦可透過專用電郵帳戶或網上表格舉報。